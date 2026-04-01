В трех айыл акмоту Баткенской области не транслируют кыргызское ТВ — депутаты ЖК

В трех айыл окмоту Баткенской области до сих пор не транслируются кыргызстанские телеканалы, в то время как сигнал соседних государств охватывает приграничные села. Депутаты Жогору Кенеша назвали сложившуюся ситуацию угрозой национальной безопасности, подчеркнув, что отсутствие отечественного вещания негативно сказывается на идеологическом воспитании молодежи.

Депутат Бурул Аманова в ходе заседания напомнила, что в приграничных селах Кадамджайского района вместо кыргызского телевидения беспрепятственно показывают каналы соседних стран. Ее поддержал коллега Медербек Алиев, подчеркнув, что вопрос вещания в приграничье — это приоритет государственной важности, на который кабинет министров должен обратить самое пристальное внимание.

Парламентарий Таалайбек Сарыбашов отметил, что технические пробелы приводят к серьезным последствиям.

Он напомнил о случаях, когда из-за доминирования иностранного ТВ жители приграничья на вопрос о том, кто является их президентом, называли лидера соседнего государства. 

Директор ОАО «РПО РМТР» Алмазбек Жолоров сообщил, что специалисты ведомства провели проверку в указанных районах. По его словам, в некоторых селах проблема связана с неправильной установкой антенн самими жителями, однако в ряде населенных пунктов сигнал физически блокируется ландшафтом. В трех айыл окмоту Баткенской области вещание все еще отсутствует, и для исправления ситуации там необходимо установить цифровые ретрансляторы.

Глава предприятия пояснил, что передатчики в соседних Худжанте (Таджикистан) и Андижане (Узбекистан) имеют мощность в 5 киловатт, что значительно превышает возможности отечественных станций (около 200 ватт). В рамках «дорожной карты» с соседними республиками уже проведена работа по переходу на другие частотные каналы, что позволило снять часть проблем.

Тем не менее для обеспечения качественного покрытия в Баткенской области требуется установить еще 19 цифровых ретрансляторов.
