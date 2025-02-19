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Власть

Вторжение в Кыргызстан — 2022. Жителям приграничных сел просят придать статус

Депутат Балбак Тулобаев считает, что гражданам, живущим в приграничных районах, которые защищали свои дома во время вооруженного нападения Таджикистана, нужно дать определенный статус. Об этом он заявил на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

Нардеп попросил представителя президента и кабмина в парламенте Алмасбека Абытова уделить внимание гражданам, которые защищали родину.

Напомним, утром 16 сентября 2022 года сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63, в том числе военнослужащие. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/320411/
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