«Мы с легкостью находим деньги и героизируем такие вещи, как военная служба, а когда речь заходит о детях, тем более нуждающихся, мы деньги не можем найти», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

Парламент рассматривал поправки в Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике».

Инициаторы — депутаты Адахан Мадумаров, Гуля Кожокулова.

По словам Гули Кожокуловой, законопроект предусматривает оказание поддержки в социально-экономическом развитии граждан (семей), имеющих детей до 14 лет, проживающих в приграничных регионах с особым статусом, высокогорных, отдаленных труднодоступных населенных пунктах, создание условий для благосостояния и заботу о будущем подрастающего поколения, снижение внешней и внутренней миграции из данных регионов.

Она отметила, что на выплату пособий детям потребуется в год 33 миллиарда сомов.

Дастан Бекешев добавил, что никто в кабмине такую сумму на детей не выделит.

«По логике ваш законопроект очень правильный, но по политической целесообразности он не проходной. Я его поддержу, но говорю, что его вернут с возражениями. В итоге мы его не примем и потратим время. Все страны, включая нашу, легко находят деньги на войны, безопасность, а не на обычных людей и детей. Потому что через детей мало кто может стать героем, а через войны у нас многие герои. Это не только нашей страны касается, всего мира», — сказал нардеп.

Гуля Кожокулова подчеркнула, что есть аналогичные законопроекты от депутатов Камилы Талиевой и Марлена Маматалиева.

«Что скрывать данный законопроект разработал Адахан Мадумаров в июле. Но лидер нашей фракции находится в СИЗО. Вопрос именно в том, что законопроект где-то залежался и оказался в тени. У нас нет такого, что мы занимаемся перетягиванием одеяла, кто важнее, кто главнее и чья инициатива первая. Вопрос в том, что мы хотим улучшить положение детей», — отметила она.

Министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова сообщила, что, по данным Нацстаткомитета, всего в Кыргызстане 575 тысяч 389 детей до 14 лет, проживающих в приграничных регионах с особым статусом, высокогорных, отдаленных труднодоступных населенных пунктах. Им выплачивают ежемесячные пособия в 1 тысячу 359 сомов.

Заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева заявила, что ежегодно выделяют 17,5 миллиарда сомов на выплаты пособий детям.

После долгих обсуждений депутаты приняли законопроект в первом чтении.