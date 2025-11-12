23:06
Разрабатывается программа развития высокогорных и приграничных территорий

Сегодня состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Госпрограммы развития высокогорных, отдаленных и приграничных территорий Кыргызстана до 2030 года. Оно прошло под руководством первого заместителя министра экономики и коммерции Чоро Сейитова.

Мероприятие организовано при поддержке Института политики развития в рамках партнерства «За развитие местного самоуправления», финансируемого посольством Швейцарии.

Как сообщили в Минэкономики, документ разрабатывается в контексте реализации Госпрограммы комплексного социально-экономического развития регионов на 2025-2030 годы. Она определяет ключевые направления пространственного и территориального развития страны.

Развитие высокогорных, труднодоступных и приграничных территорий имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности, устойчивого роста и повышения качества жизни населения.

Эти регионы отличаются сложными природно-климатическими условиями, ограниченной транспортной и цифровой связанностью, низкой инвестиционной активностью и сокращением трудоспособного населения.

Цель новой программы — создание условий для устойчивого социально-экономического развития уязвимых территорий и сокращение территориальной неравномерности.

Реализация документа позволит укрепить экономическую устойчивость регионов, сократить миграцию за счет создания рабочих мест, повысить доступность базовых услуг, улучшить условия жизни населения, а также сформировать новые точки экономического роста на основе местного потенциала. 
