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Общество

В Кыргызстане пересмотрят критерии приграничных сел с особым статусом

Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев провел заседание межведомственной рабочей комиссии по определению и утверждению перечня отдельных приграничных территорий Кыргызстана, имеющих особый статус. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Обсуждены предложения государственных органов о наделении отдельных приграничных населенных пунктов особым статусом.

По информации первого заместителя министра экономики и коммерции Чоро Сейитова госорганы внесли предложения по 73 населенным пунктам, но только 57 из них соответствуют обязательным критериям.

Адылбек Касымалиев призвал представителей межведомственной комиссии тщательнее отнестись к отбору населенных пунктов, отметив, что в противном случае будет внесена служебная записка председателю кабмина о применении мер дисциплинарного взыскания.

пресс-службы кабинета министров
Фото пресс-службы кабинета министров. Совещание по приграничным территориям
Заместитель председателя кабмина поручил пересмотреть критерии для включения в перечень приграничных населенных пунктов, имеющих особый статус.

В рамках реализации Закона «О придании особого статуса отдельным приграничным территориям КР и их развитии» от 26 июля 2011 года утвержден перечень из 132 села и 10 участков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287019/
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