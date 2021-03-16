Местные выборы. Данные на портале «Талапкер» размещают сами партии

Данные на портале «Талапкер» размещают сами партии. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, загрузкой списков и программ политпартий занимаются их уполномоченные представители по выборам.

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«Им выдается логин и пароль для того, чтобы никто другой не мог зайти, что-то поменять или исправить», — отметили в ЦИК.

В Центризбиркоме добавили, что не перепроверяют данные, которые партии публикуют на портале, потому что не являются надзорным органом.

Напомним, списки кандидатов некоторых партий, участвующих в выборах в Бишкеке, опубликованные на сайте ЦИК и на портале для избирателей «Талапкер», отличаются.



Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке из 27 партий, подавших документы в ТИК, регистрацию прошли 25.