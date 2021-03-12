«Ак Бата»: Мы возобновим выдачу квартир учителям, врачам и работникам культуры!

Бишкекчане знают и помнят Наримана Тюлеева как опытного управленца, при котором столица Кыргызстана начала преображаться.

— Нариман Ташболотович, вы идете на выборы в Бишкекский городской кенеш с партией «Ак Бата». Почему именно «Ак Бата»?

— Партия «Ак Бата» — это амбициозная, прогрессивная и профессиональная команда, которая не боится взять на себя ответственность за решение городских проблем. А проблем множество, и решать их нужно срочно.

Я хочу вернуть Бишкеку былую славу и сделать жизнь в нем комфортной и безопасной.

Этого хотят и мои однопартийцы. В программе нашей команды обозначены конкретные цели. И мы точно знаем, как их достичь. Партия должна точно представлять, кого она видит мэром. Если этого видения нет, то этой политорганизации просто нужны места для сохранения позиций своих интересов, а не интересов горожан. Сейчас никто не несет ответственности за свою деятельность, мы же держим свое слово. За качество своей работы будем отвечать перед нашими избирателями. Слоган «Ак Баты» говорит сам за себя: «Ваша надежда — наша ответственность!»

«При скромном бюджете сделано немало»

— Вы уже были градоначальником. Горожане до сих пор помнят те перемены, которые произошли в городе при вас. Давайте вспомним, чего тогда удалось достичь.

— В 2008 году я пришел в мэрию с определенным видением, и за два года мы добились немалого, но вопрос качественного развития столицы не может быть решен в столь краткие сроки даже при неограниченном бюджете, а у нас он был очень скромный. Муниципалитет приложил много стараний для выделения участков под строительство жилых домов учителям, врачам и работникам культуры. И если мы придем в городской кенеш, обязательно поднимем этот вопрос и возобновим начатое дело. В 2010-м около 90 ветеранов ВОВ, проживающих в столице, получили квартиры в муниципальном доме в микрорайоне «Восток-5». Бишкек стал единственным городом в стране, в котором ветеранам сделали такой подарок. В 2009 году была открыта первая муниципальная пекарня.

Одиннадцать лет назад были утверждены новые тарифы на электричество и тепловую энергию. Эти тарифы назвали «антинародными». В Бишкеке нам удалось субсидировать 18 тысяч семей. На поддержку 11 категорий граждан было выделено 360 миллионов сомов.

— О том, что вы меценат, знают многие. Но мне известно, что вы поддерживаете еще и социальные проекты. Я говорю о проекте «ЭлМектеп».

— «ЭлМектеп» — это электронный дневник и журнал. Система дает множество преимуществ, это полная автоматизация учебного процесса. Ко мне обратились разработчики с просьбой поддержать их финансово. Отказать я не мог, дети — наше будущее. Сегодня «ЭлМектеп» охватывает более 700 школ по всей республике, в образовательные учреждения поставлено 500 компьютеров, в 300 кабинетов проведен интернет.

Все решаемо

— А сейчас давайте о конкретных планах. Готовы, к примеру, решить проблему смога?

— Одним росчерком пера, конечно, этого не сделать, но за год навести порядок можно. К вопросу экологии необходимо подходить комплексно: озеленение, газификация, перевод ТЭЦ Бишкека с угля на газ, экологически чистый общественный транспорт, электробусы, «умные» светофоры и так далее.

— О газификации и переходе ТЭЦ на голубое топливо говорят много. Но ведь это отразится на тарифах.

— О цене на газ нужно договариваться с российской стороной, ее снижение — это вполне реально. Но если этого не удастся сделать, то муниципалитет должен будет взять на себя дотации и субсидирование социально уязвимых слоев населения. А что касается проблемы жилмассивов, то и они решаемы. К примеру, взять Анкару. Город так же был опоясан новостройками. Что сделали турецкие власти? На их месте они построили многоквартирные дома с инфраструктурой и переселили туда жителей. Мы можем применить этот опыт. Это намного комфортнее, чем ютиться в саманной мазанке. Но здесь есть важный момент — город должен сам строить эти дома, бизнес на это не пойдет.

— А как вы видите решение проблем с общественным транспортом?

— Городу нужны автобусы, маршрутки давно изжили себя. У меня есть частная договоренность с Горьковским автозаводом (ГАЗ) о поставках 1 тысячи 200-1 тысячи 300 автобусов. Этого хватит для Бишкека. Маршрутные такси уйдут в жилмассивы.

— Вы упомянули, что закладывали плановое дорожное строительство. Продолжите эту работу?

— Дороги, которые делали мы, до сих пор в отличном состоянии. А качество тех, которые строят сейчас, говорит само за себя. Банальное расширение и строительство дорог не улучшают, а ухудшают трафик. Городу нужны «умные» развязки, светофоры с контролем трафика, создание карманов и боковых полос для поворотов. Я считаю, что с проектом «Безопасный город» власти поторопились. Нужно сначала привести дорожную логистику в порядок и только потом запускать проект. Бюджет «Безопасного города» должен быть открытым и доступным в режиме онлайн. Такой же принцип надо применять и к городскому бюджету.

Если бишкекчане поддержат нас, я готов работать день и ночь.

Руки дойдут до каждого двора и переулка. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не имел собственного кабинета, мне он тоже не понадобится. За четыре года я выполню все обещания, которые написаны в нашей программе. Сидеть на одном месте нет времени, город ждет!

***

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».