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Власть
Сюжеты: «Ак Бата», Выборы - 2021

Нариман Тюлеев № 19: Я сделаю все, чтобы бишкекчане жили в достойном городе

Суть современной урбанизации заключается в том, что города растут не только вширь, но и вверх в самом буквальном смысле слова. Сегодня лифт — неотъемлемая часть зданий современного города.

К сожалению, в Бишкеке проблема лифтового хозяйства не решалась годами. А ведь безопасная эксплуатация лифтов в жилищном фонде, их своевременная замена и бесперебойная работа являются важными задачами, от которых зависят комфорт, благополучие и безопасность жизни большей части городского населения.

Одним из пунктов программы политической партии «Ак Бата» является обновление жилого фонда, лифтового хозяйства и коммуникаций.

Беспроблемная работа лифтов предполагает их регулярное и компетентное обслуживание. Кроме того, лифты должны постоянно обновляться и модернизироваться. Модернизации требуют в первую очередь те лифты, которые были установлены в многоквартирных домах еще при Союзе. Лифты того времени морально устарели и по большей части являются опасными.

«В 2009-м мы открыли муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт». В том же году я подписал соглашение с минским заводом по производству лифтов. По контракту белорусы должны были производить эти лифты у нас в Бишкеке. Чтобы оценить качество минской продукции, мы привезли в нашу столицу 25 лифтов и установили в городских многоэтажках. За годы независимости Кыргызстана это была первая замена лифтов! К сожалению, после моего ухода эта идея заглохла, — рассказал Нариман Тюлеев. — Я знаю проблемы города, я знаю проблему каждого дома. Если горожане поддержат меня и мою партию на предстоящих выборах в городской кенеш, то мы возьмем на себя полную ответственность за решение и этой проблемы, а также за состояние внутренней инфраструктуры многоэтажных домов. Я обещаю, что сделаю все, чтобы вы, мои любимые бишкекчане, жили в достойном городе, растили детей в комфортной и безопасной среде. Это обозримое будущее, которое определяете вы!»

Дайте мне шанс, и я превращу Бишкек в город мечты!

Ваша надежда — наша ответственность! Партия «Ак Бата» в бюллетене под № 19.

***

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».
Ссылка: https://24.kg/vlast/189374/
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