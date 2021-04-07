№ 19 Партия «Ак Бата»: Нельзя перекладывать тарифное бремя на плечи горожан

Кандидат от партии «Ак Бата» Максим Ситников:

— Чтобы закрыть вопрос пассажирских перевозок в столице, разгрузив от микроавтобусов хотя бы центр Бишкека и пустив эти маршруты по окраинам города, необходимо приобрести как минимум 700-800 единиц муниципального транспорта. Для сравнения, сегодня по городу «бегают» всего около 150 автобусов и троллейбусов. Но, пока проблема не решается, бишкекчане остаются заложниками ситуации, а городская власть вынуждена выполнять ультимативные требования частных перевозчиков. Муниципалитет должен принять какое-то компромиссное решение между перевозчиками и городом, а не перекладывать тарифное бремя на плечи горожан.

Нерешенных вопросов в транспортной сфере много. Нам предстоит увеличить городской автопарк, решить вопрос пропускной способности дорог.

Просто расширение улиц и даже строительство транспортных артерий не снимут проблему напряженного трафика и пробок. Нужно перенимать мировой опыт. Элементарно установить на нескольких перекрестках автоматическую систему регулирования дорожного движения. Бишкеку нужны хорошие тротуары, пешеходные переходы, велодорожки...

Все эти и многие другие вопросы решаемы. Под присмотром хозяйственного управленца Наримана Тюлеева, который есть в нашей команде, наша столица станет комфортной, чистой и благоустроенной.

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».