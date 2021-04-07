15:34
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Власть
Сюжеты: «Ак Бата», Выборы - 2021

№ 19 Партия «Ак Бата»: Нельзя перекладывать тарифное бремя на плечи горожан

Кандидат от партии «Ак Бата» Максим Ситников:

— Чтобы закрыть вопрос пассажирских перевозок в столице, разгрузив от микроавтобусов хотя бы центр Бишкека и пустив эти маршруты по окраинам города, необходимо приобрести как минимум 700-800 единиц муниципального транспорта. Для сравнения, сегодня по городу «бегают» всего около 150 автобусов и троллейбусов. Но, пока проблема не решается, бишкекчане остаются заложниками ситуации, а городская власть вынуждена выполнять ультимативные требования частных перевозчиков. Муниципалитет должен принять какое-то компромиссное решение между перевозчиками и городом, а не перекладывать тарифное бремя на плечи горожан.

Нерешенных вопросов в транспортной сфере много. Нам предстоит увеличить городской автопарк, решить вопрос пропускной способности дорог.

Просто расширение улиц и даже строительство транспортных артерий не снимут проблему напряженного трафика и пробок. Нужно перенимать мировой опыт. Элементарно установить на нескольких перекрестках автоматическую систему регулирования дорожного движения. Бишкеку нужны хорошие тротуары, пешеходные переходы, велодорожки...

Все эти и многие другие вопросы решаемы. Под присмотром хозяйственного управленца Наримана Тюлеева, который есть в нашей команде, наша столица станет комфортной, чистой и благоустроенной.

***

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».
Ссылка: https://24.kg/vlast/189089/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Почему бишкекчане поддерживают партию «Ак Бата» № 19?
«Ак Бата» № 19: С такой талантливой молодежью у Бишкека прекрасное будущее
Нариман Тюлеев: Для меня важен каждый ваш голос!
«Ак Бата» № 19 — команда профессионалов, готовых взять ответственность на себя!
№ 19 Партия «Ак Бата»: Городу нужен хозяйственник. Бишкек нуждается в изменениях
№ 19 «Ак Бата»: Идем на выборы с сильной программой и профессиональной командой
Нариман Тюлеев: «Безопасный город» для народа, а не для бизнеса
Партия «Ак Бата» обратилась в ЦИК с заявлением по поводу провокационного видео
Нариман Тюлеев: Вы всегда будете чувствовать мою заботу!
Бишкекчане поддерживают партию «Ак Бата»!
Популярные новости
Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о&nbsp;том, кто носит еду бывшему президенту Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но&nbsp;не&nbsp;всем С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем
В&nbsp;Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и&nbsp;документов в&nbsp;бумажном виде В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде
Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ
Бизнес
MegaCom принял участие в&nbsp;экологической акции по&nbsp;озеленению парка в&nbsp;Бишкеке MegaCom принял участие в экологической акции по озеленению парка в Бишкеке
Самый большой в&nbsp;Азии сад тюльпанов открылся для туристов в&nbsp;северной Индии Самый большой в Азии сад тюльпанов открылся для туристов в северной Индии
Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет
&laquo;KICB Банк&raquo; с&nbsp;партнерами посадили более 14&nbsp;тысяч саженцев «KICB Банк» с партнерами посадили более 14 тысяч саженцев
7 апреля, среда
15:14
Стоит ли снижать штрафы? Мнения читателей 24.kg разделились поровну Стоит ли снижать штрафы? Мнения читателей 24.kg раздели...
15:00
№ 19 Партия «Ак Бата»: Нельзя перекладывать тарифное бремя на плечи горожан
14:37
Улукбек Марипов вместе с предпринимателями высадил саженцы в столичном парке
14:30
MegaCom принял участие в экологической акции по озеленению парка в Бишкеке
14:21
Группа крови не влияет на заражение COVID-19. Новые исследования ученых