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Власть
Сюжеты: «Ак Бата», Выборы - 2021

Почему бишкекчане поддерживают партию «Ак Бата» № 19?

11 апреля состоятся выборы кандидатов в депутаты Бишкекского городского кенеша. Агитационная кампания подходит к своему завершению. И многие избиратели столицы уже определились со своим выбором. Многие бишкекчане готовы отдать свой голос за политическую партию «Ак Бата».

Болот Шабданов: «Лидер партии «Ак Бата» Нариман Тюлеев подает хороший пример своей работоспособностью нашей молодежи. Я слежу за его деятельностью уже давно и считаю его прекрасным кризис-менеджером. Ему можно доверить судьбу города. А еще он ведет в горкенеш молодую, амбициозную команду, которая выступает против коррупции».

Александр Дремин: «В программе партии «Ак Бата» указываются моменты по благоустройству каждого двора. Партия прекрасно проработала эти вопросы. Благоустройство и приведение дворовых территорий в порядок будут вестись в комплексе со строительством детских и спортивных площадок, озеленением, восстановлением ирригационной сети и так далее. Город не может развиваться точечно, ведь это единый организм, который должен работать и жить в едином темпе».

Акылай Жоомартова: «Я и вся моя семья поддерживаем партию «Ак Бата» и Наримана Тюлеева. Он человек слова, это доказывают его дела и результаты его работы. Мне очень понравилась его инициатива о строительстве пешеходных зон и преображении Ботанического сада в современный парк. Нам, горожанам, очень не хватает таких мест. А еще мне очень понравилось высказывание Наримана Тюлеева о том, что наша столица должна стать городом для женщин. Очень люблю каблуки».

Дамир Чуйтиев: «Нариман Тюлеев сделал для Бишкека много хорошего. Многие люди видят мэром именно его. Его работа доказывает, что он хороший хозяйственник и грамотный управленец. А нашему городу нужен именно хозяйственник. Мэром должен быть человек, который может правильно организовать работу в городе. Нариману Тюлееву это под силу, он проверенный человек, который может немало. Нам есть с чем сравнивать и до, и после».

Максат Жапаров: «Я как предприниматель высоко оцениваю программу партии «Ак Бата». Ведь комфортные условия жизни в городе будут способствовать развитию экономических условий в нашем городе. Мне очень интересен подход к работе Наримана Тюлеева. Он знает ситуацию средних и мелких предпринимателей. Уверен, что он поддержит всех нас. Мы знаем его не только по словам, но и по поступкам. Он сможет стать народным мэром. Я верю, что бишкекчане дадут ему шанс».


Малик кызы Чинара: «Я учусь на врача. Но, к сожалению, профессия медика не является престижной, труд врачей недооценен. В программе партии «Ак Бата» есть пункт поддержки учителей, врачей и работников культуры. Это не только ежегодные индексации муниципальных надбавок, но и выделение жилья. А это очень важно, ведь из-за невозможности приобрести собственное жилье бюджетники вынуждены скитаться по съемным квартирам. Уверена, если мэром Бишкека станет Нариман Тюлеев, то у врачей и педагогов появится возможность решить этот наболевший момент».

***

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».
Ссылка: https://24.kg/vlast/189073/
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