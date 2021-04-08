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Власть
Сюжеты: «Ак Бата», Выборы - 2021

«Ак Бата» № 19: В Бишкеке есть все возможности для достойной жизни горожан

Лидер партии «Ак Бата» уверен, что ему и его команде под силу преобразить столицу.

Многие задаются вопросом, почему Нариман Тюлеев решил вернуться в политику, и связывают выборы в Бишкекский городской кенеш с предстоящими выборами в парламент. Зачем успешный бизнесмен так стремится стать мэром Бишкека?

— У меня нет политических амбиций. И в Жогорку Кенеш я не собираюсь. Возможно, кто-то и хочет использовать горкенеш в качестве трамплина и подготовки к парламентским выборам. У нас остались недоделанные хозяйственные дела с 2010 года, когда нашей команде пришлось уйти. Не хватило каких-то двух-трех лет, чтобы довести все до ума. Тогда горожане жили бы совсем в другом городе. В планах было высадить до миллиона зеленых насаждений, наладить работу муниципального транспорта, построить мусороперерабатывающий завод. Еще при Кулматове на его строительство выделили 22 миллиона евро. Ни денег нет, ни завода. Пять человек после моего ухода сменились на посту мэра, результат нулевой.

Сейчас наступил момент, когда нужно исправлять ситуацию. Завтра может быть уже поздно. Не мне, горожанам нужно, чтобы мы взяли город под свою ответственность.

«Мы в отличие от конкурентов к этому готовы, — откровенно рассказал Нариман Тюлеев. — Мне нравится высказывание 108-го мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга: «Это лучшая работа на земле. И настоящий вызов!» Так вот для меня работа в мэрии тоже была вызовом: смогу или нет задать городу нужный вектор развития? Что-то у нас получилось, что-то, наверное, нет, но мы старались».

По словам лидера партии, Бишкек обладает всеми возможностями, чтобы обеспечить каждому его жителю комфортную и достойную жизнь.

Наша столица должна стать городом, где нет бедных, где уважают права человека, где есть пространство для самореализации, где собственность защищена, и горожане могут напрямую влиять на политику мэрии.

Нариман Тюлеев

«Я иду на выборы именно для того, чтобы сделать это реальностью. Партия «Ак Бата» не будет бросать слов на ветер, нам так же, как и вам, нужны кардинальные перемены, мы хотим повысить качество жизни и среды всего города, потому что мы такие же горожане, как и вы. Мы дышим одним смогом, ходим по тем же дорогам и живем в одном подъезде, на одной улице. Мы и есть горожане — вы и партия «Ак Бата» под № 19! Вы станете участниками революционных преобразований в собственном городе. Только рука об руку, локоть к локтю, единым фронтом мы можем выступить и изменить все ВМЕСТЕ!» — добавил Нариман Тюлеев.

***

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».
Ссылка: https://24.kg/vlast/189108/
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