Партия «Ак Бата» № 19: Бишкек станет городом без барьеров

Одной из важных задач программы партии «Ак Бата» является создание необходимых условий для безбарьерной городской среды, благодаря которым возможно наиболее полное развитие способностей и максимальная интеграция маломобильных граждан в общество.

Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья — одно из приоритетных направлений в программе политической партии «Ак Бата». Рассказать о том, как политобъединение будет реализовывать этот пункт программы, 8 апреля на встречу с «особенными» жильцами нескольких домов жилмассива «Кок-Жар» приехал агитационный караван кандидатов в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии «Ак Бата».

На встречу с горожанами с ограниченными возможностями здоровья традиционно приехал и лидер партии Нариман Тюлеев.

Бишкекчане с особым теплом и трепетом встретили партийцев. И в самом начале мероприятия выразили благодарность Нариману Тюлееву за то, что 11 лет назад именно при нем был построен дом, в котором живут люди, имеющие инвалидность по слуху и зрению.

«Малодоступное городское пространство диктует горожанам пассивный образ жизни, связанный с постоянным настроем на преодоление препятствий. Так быть не должно. Город и городские власти должны наконец уже повернуться лицом к жителям. Одним из аспектов повседневной жизни, на которую люди с инвалидностью имеют точно такое же право, как и другие, являются требования к окружающей среде и жилищным стандартам. Доступность социального пространства, возможность использования городской инфраструктуры — это условия для комфортного проживания в городе», — отметил лидер партии «Ак Бата».

Бишкек должен стать комфортным городом для всех без исключения. Нариман Тюлеев

«Дорогие мои бишкекчане, если наша партия придет в Горкенеш и я стану мэром, мы будем работать на благо столицы 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Вы будете чувствовать мою заботу во всем, что вас окружает. Ваше благополучие станет моей личной ответственностью. Я и моя команда готовы взять на себя ответственность за судьбу города», — заключил лидер партии.

Нариман Тюлеев также добавил, что городские власти обязаны поддерживать уязвимые слои населения и социально.

Избиратели положительно оценили предвыборную программу партии «Ак Бата» и инициативы партийцев, а также пожелали Нариману Тюлееву и его команде победы на предстоящих выборах.

«Сегодняшняя встреча мне очень понравилась, появилась надежда, что мы действительно кому-то нужны и у руля города встанет грамотный хозяйственник. Мы хорошо знаем Тюлеева, мы видели его работу и результат этой деятельности. Я очень хочу, чтобы наша столица вновь стала чистой, зеленой и ухоженной. Мой голос за «Ак Бату», — подытожила бишкекчанка Танзиля Халидова.

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».