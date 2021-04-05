Нариман Тюлеев: Для меня важен каждый ваш голос!

Лидер политической партии «Ак Бата» обратился к бишкекчанам с призывом обязательно прийти на избирательные участки 11 апреля и отдать свои голоса за самых достойных кандидатов.

«Дорогие мои бишкекчане! Все ближе тот день, когда мы все вместе должны подтвердить наше стремление жить лучше, жить в комфортной среде, жить и растить детей, не думая о ежедневных проблемах, с которыми сталкивается каждый из нас. Мы способны справиться с ними только вместе, плечом к плечу приступив к кардинальным реформам, к сносу бюрократической системы, стереотипного управления и серых схем!

Я — Нариман Тюлеев и партия «Ак Бата» не будем бросать слов на ветер, нам так же, как и вам, нужны перемены, мы хотим повысить качество жизни и среды всего города, потому что мы такие же горожане, как и вы. Мы дышим одним смогом, ходим по тем же дорогам и живем в одном подъезде, на одной улице.

Мы и есть горожане — вы и партия «Ак Бата»!

Не думайте, что ваш голос ничего не решит или не значит, для меня важен каждый ваш голос. Важен как мера моей ответственности перед вами, как мое обязательство служить каждому из вас. Я не боюсь груза ответственности и работы, я боюсь, что мы останемся топтаться на одном месте.

Поэтому призываю всех вас перестать стоять в стороне от насущных проблем, перестать быть зрителем и прийти 11 апреля на свой избирательный участок и проголосовать за партию под номером 19, партию «Ак Бата». Ваш голос определит вектор развития Бишкека на годы вперед», — сказал лидер партии «Ак Бата».

Всего лишь 30 минут вашего времени вернется вам, вашим детям и близким чистыми, безопасными дорогами, удобными тротуарами, городом-садом и множеством других вещей, которые мы будем реализовывать. Нариман Тюлеев

Основные направления программы партии «Ак Бата»:

Программа упорядочения градостроительства с приоритетами по экологическим нормам и эстетике. При строительстве домов должны применяться энергосберегающие технологии.

При строительстве домов должны применяться энергосберегающие технологии. Программа обновления жилого фонда, лифтового хозяйства и коммуникаций. Разработан механизм взаимодействия и внедрения грантовых программ обновления ветхого жилья, ремонта фасадов, коммуникаций.

Разработан механизм взаимодействия и внедрения грантовых программ обновления ветхого жилья, ремонта фасадов, коммуникаций. Программа строительства и обновления школ и дошкольных учреждений. Капитальный ремонт учебных заведений и ввод новых корпусов для школ в центре столицы. Пристройка корпусов. То же касается и детских садов.

Капитальный ремонт учебных заведений и ввод новых корпусов для школ в центре столицы. Пристройка корпусов. То же касается и детских садов. Программа развития и обновления жилых массивов и их урбанизации. Превращение саманного пояса столицы в зеленый, путем поднятия уровня инфраструктуры и озеленения. Усиленная газификация жилмассивов.

Превращение саманного пояса столицы в зеленый, путем поднятия уровня инфраструктуры и озеленения. Усиленная газификация жилмассивов. Программа развития общественного транспорта и сокращения частного индивидуального транспорта. При развитом, удобном и экологичном общественном транспорте значительно снизится количество индивидуального транспорта.

При развитом, удобном и экологичном общественном транспорте значительно снизится количество индивидуального транспорта. Программа развития зеленого хозяйства и ирригации. Зеленые насаждения и газоны имеют не только эстетическое, но и экологическое значение.

Зеленые насаждения и газоны имеют не только эстетическое, но и экологическое значение. Программа жилищного строительства и ипотеки. Необходимо запустить беспроцентные ипотечные программы без первоначального взноса. Решение жилищных проблем врачей и учителей в приоритете.

Необходимо запустить беспроцентные ипотечные программы без первоначального взноса. Решение жилищных проблем врачей и учителей в приоритете. Программа социальной поддержки бюджетников. Ежемесячная мэрская доплата врачам, учителям, пенсионерам.

Ежемесячная мэрская доплата врачам, учителям, пенсионерам. Программа дорожного строительства и оптимизации дорожного трафика . Строительство «умных» развязок, «карманов» и боковых полос для поворотов, а также установка «умных» светофоров с контролем трафика, выделение отдельной полосы для общественного транспорта.

. Строительство «умных» развязок, «карманов» и боковых полос для поворотов, а также установка «умных» светофоров с контролем трафика, выделение отдельной полосы для общественного транспорта. Программа развития индивидуального экологичного транспорта (велосипеды, электросамокаты и электроскутеры и другое) и пешеходных зон . Развитие дорожной системы, строительства подземных переходов, широких тротуаров с современной инфраструктурой.

(велосипеды, электросамокаты и электроскутеры и другое) и . Развитие дорожной системы, строительства подземных переходов, широких тротуаров с современной инфраструктурой. Программа поддержки малоимущих и социально уязвимых слоев населения. Усиление проекта «Муниципальная пекарня» путем выделения дотаций из бюджета для каждодневной выдачи бесплатного хлеба пенсионерам и малоимущим.

Усиление проекта «Муниципальная пекарня» путем выделения дотаций из бюджета для каждодневной выдачи бесплатного хлеба пенсионерам и малоимущим. Программа внедрения современных технологий во все процессы управления. Цифровизация должна быть планомерной работой на результат. Многие местные IT-компании готовы активно и безвозмездно участвовать в процессе, надо наладить взаимодействие и дать им возможность работать.

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».