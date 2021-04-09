Нариман Тюлеев, № 19: обращение к бишкекчанам

Дорогие мои бишкекчане!

Хочу сказать вам всем огромное спасибо за то, что в течение этого месяца вы были со мной рядом, за ваше доверие и поддержку. Благодарю вас за наши ежедневные встречи, за то, что делились со мной и моей командой проблемами ваших районов, улиц и домов. Спасибо за ваши предложения и наставления о том, как вы видите нашу работу на благо нашего общего дома — нашего любимого Бишкека. В очередной раз я убедился, что выбранный нами вектор развития столицы — верен. Ваша поддержка буквально окрылила меня, и я как никогда готов к бою за наш город!

За эти дни наши оппоненты пытались очернить меня всеми правдами и неправдами. Но у них ничего не получилось. За мной стоит могучая сила — это ВЫ, мои дорогие горожане! Олигархи и базаркомы очень боятся моего прихода в мэрию, так как они знают, что в городе начнутся кардинальные реформы и обновление, после которых места ворам и коррупционерам здесь не останется совсем.

Я, Нариман Тюлеев, и партия «Ак Бата» не бросаем слов на ветер, нам так же, как и вам, нужны перемены, мы хотим повысить качество жизни и среды всего города, потому что мы такие же горожане, как и вы.

Мы дышим одним смогом, ходим по тем же дорогам и живем в одном подъезде, на одной улице. Мы и есть горожане — вы и партия «Ак Бата»!

Я знаю, что вы устали от пустых обещаний, от баннеров с красивыми лозунгами, красующимися по всему городу, которые уже столько лет остаются лишь словами. Наша программа и обещания — это не популизм. Это реальные и достижимые планы, за исполнения которых я беру на себя ответственность.

Я не обещаю вам сделать из Бишкека второй Сингапур, Москву или Лондон. Я обещаю вам превратить Бишкек в город, которого вы достойны. Мы вернем нашей столице ее былую славу зеленого, чистого, ухоженного и безопасного города!

Приближается тот день, когда мы должны подтвердить наше желание жить лучше. И сделать это мы можем только ВМЕСТЕ! Давайте дадим бой тем, кто превратил Бишкекский городской кенеш в «элитный клуб» и окутал своими коррупционными щупальцами всю столицу, как ненасытный спрут.

Не думайте, что ваш голос ничего не решит или не значит, для меня важен каждый ваш голос. Важен как мера моей ответственности перед вами, как мое обязательство служить каждому из вас. Ваш голос нужен Бишкеку!

Дорогие бишкекчане, прошу вас обязательно прийти 11 апреля на свои избирательные участки и проголосовать сердцем за партию «Ак Бата» № 19, за будущее нашей столицы, за наше с вами общее будущее и будущее наших детей и внуков. Бишкек ждет!

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».