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Власть
Сюжеты: «Ак Бата», Выборы - 2021

Нариман Тюлеев о том, как он построит город для матерей

Бишкек должен стать городом, в котором не просто хочется жить, он должен стать городом для женщин. Таким мнением поделился лидер политической партии «Ак Бата» Нариман Тюлеев во время вчерашнего прямого эфира в социальной сети Facebook.

«Все говорят об урбанизации, семимильном развитии городской инфраструктуры. Но никто даже не вспомнил о главной эстетической энергетике города. Я говорю о людях, а если быть точнее — о женщинах. Наши женщины перестали носить каблуки. А ведь это главный показатель качества дорожного и тротуарного покрытия. Представительницы прекрасного пола думают — зачем мне тратить деньги на пару новых туфель или сапог на каблуках, с нашими дорогами они придут в негодность через пару дней. И они, к сожалению, правы. А так быть не должно. Должно быть, как в известном советском фильме: «Хорошие сапоги. Надо брать!» — уверен Нариман Тюлеев.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются представительницы прекрасного пола, — это прогулки по городу с колясками, которые больше похожи на квесты. Затронул Нариман Тюлеев и тему городского освещения.

«Женщина — это мать, а мать — это святое! Матери с детьми и колясками должны ходить по широким, безопасным и чистым пешеходным зонам. Девушки, женщины и бабушки не должны боятся прогуливаться по городу с наступлением темноты, они должны чувствовать себя в полной безопасности.

В Бишкеке не должно быть ни одного неосвещенного переулка или закоулка.

Женщины — натуры утонченные, а мы — мужчины обязаны создать им комфорт, окружить заботой и любовью. Мужчины восхищаются целеустремленными, красивыми, эффектными женщинами. Именно это дает нам стимул двигаться вперед. Я готов сопровождать вас из дома до работы, места учебы и обратно. С момента выхода из дома и на протяжении всего пути вы будите чувствовать мою заботу, я буду рядом!» — добавил Нариман Тюлеев.

Дайте мне шанс, и я превращу Бишкек в город мечты!

Ваша надежда — наша ответственность! Партия «Ак Бата» в бюллетене под № 19.

***

Заказчик: политическая партия «Ак Бата». Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии Абдымажимовой Т. А. из средств специального избирательного фонда политической партии «Ак Бата».
Ссылка: https://24.kg/vlast/189225/
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