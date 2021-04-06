«Ак Бата» № 19: С такой талантливой молодежью у Бишкека прекрасное будущее

Политическая партия «Ак Бата» провела форум молодых активистов. В работе мероприятия приняли участие 70 молодых активистов, а также лидер партии «Ак Бата» Нариман Тюлеев.

Встреча состоялась в формате вопросов и ответов. Это была не просто презентация программы партии «Ак Бата», а диалог, во время которого лидер ПП призвал молодых людей открыто высказывать критику, а также попросил их поделиться своим видением необходимых преобразований в столице, подчеркнув, что участие молодежи в обновлении системы управления городом очень важно.

Открыл форум его модератор — известный ведущий Эркин Рыскулбеков, который задал первый вопрос.

«Я добирался сюда почти 40 минут, хотя это расстояние раньше занимало не более 10 минут. Сейчас в нашем городе ужасные пробки, дороги в ужасном состоянии. Как сделать так, чтобы передвижение в городе было комфортным и для пешеходов, и для автомобилистов?» — спросил ведущий.

«Решать эту проблему необходимо комплексно. Наша партия разработала концепцию для решения этой проблемы. Банальные расширение и строительство дорог не улучшают, а ухудшают трафик, приводят к большому загрязнению воздуха. Нам нужны более эффективные мировые практики регулирования трафика. Это «умные» развязки и «умные» светофоры с контролем трафика, создание карманов и боковых полос для поворотов. Для этого не нужно расширять многие уже имеющиеся дороги, нужно лишь правильно нанести на них разметку, тем самым увеличить полосность. Необходимо выделить отдельную полосу для общественного транспорта», — сказал Нариман Тюлеев.

Что касается пешеходных зон, по словам лидера партии «Ак Бата», пешее движение по городу должно быть приятным и комфортным, а для этого нужно активно строить подземные переходы, широкие дорожки с инфраструктурой — скамейками, питьевыми фонтанчиками и постоянно обслуживать их.

Молодых людей очень волновала проблема мусора, смога и экологии в целом.

«Проблема экологии также должна решаться в комплексе. Как показал независимый аудит, смог в Бишкеке образовывается по нескольким причинам. Первая — это уголь Кара-Кече, которым отапливаются все новостройки. Его необходимо запретить к использованию, он не экологичный.

Необходимо ускорить газификацию жилмассивов, а также переводить столичную ТЭЦ на голубое топливо. Цену на газ нужно пересматривать с российской стороной.

Еще одной причиной смога являются автомобили без катализаторов. Их тоже нужно запретить, — уточнил лидер партии «Ак Бата». — Еще очень важен вопрос озеленения нашей столицы. Мы готовы высаживать до одного миллиона деревьев в год, также будет и вертикальное озеленение. Тем самым мы вернем Бишкеку его «легкие».

Студент Национального университета поинтересовался у Наримана Тюлеева, готов ли он, если станет мэром столицы, бороться с рекламными щитами и вывесками, которые уродуют вид Бишкека.

«Ни в одной стране мира нет на улицах городов столько рекламы, как у нас. Если горожане нас поддержат 11 апреля, то через год этого всего в городе не будет. Дело в том, что владельцы щитов заключают договоры аренды земли на год. Такие контракты мы продлевать не будем», — добавил он.

Интересовал молодежь и вопрос реализации проекта «Цифровой город».

«Этот проект обязательно будет запущен. Кроме того, мы выступаем за онлайн-бюджет столицы. Каждый горожанин в любое время сможет видеть, откуда поступили средства, и куда они тратятся, — добавил Нариман Тюлеев. — Город с каждым годом растет, меняется, к сожалению, не в лучшую сторону.

За четыре года мы успеем сделать все то, что заявлено в программе. И это не пустые обещания и популизм.

Пришло время, чтобы город повернулся лицом к вам — к горожанам. Вы должны жить, творить, созидать, создавать семьи здесь. Мы создадим для горожан комфортные условия. С такой талантливой молодежью у Бишкека прекрасное будущее».

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».