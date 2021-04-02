11 апреля в республике пройдут выборы в местные кенеши. Политическая партия «Ак Бата» — единственная партия, которая баллотируется только в Бишкекский городской кенеш. Это напрямую свидетельствует о том, что политобъединение не преследует политические интересы, а серьезно настроено на работу по улучшению качества жизни столицы и ее жителей.

Кандидаты в депутаты решили поделиться с избирателями, почему их выбор пал именно на партию «Ак Бата» и как собиралась команда.

Лидер партии Нариман Тюлеев: «Партия «Ак Бата» — это команда молодых, прогрессивных, амбициозных профессионалов. В партии нет ни одного действующего депутата горкенеша, все ребята с чистой, незапятнанной репутацией. Я вижу их стремление работать на благо Бишкека 24 часа в сутки семь дней в неделю. Собирая команду, я руководствовался этими критериями. В горкенеш должны прийти новые люди, пора заканчивать с практикой передачи мандатов и власти по наследству».

Кандидат от партии «Ак Бата» Ахмед Лемеров: «Партию «Ак Бата» выбрал по зову сердца. Лидер партии Нариман Тюлеев знает, с чего надо начать и что делать. Мне импонирует его подход к работе, он очень хороший менеджер, организатор и хозяйственник. Мэром должен быть человек, который может правильно организовать работу в городе. Нариману Тюлееву это под силу, он проверенный человек, который может немало. Нам есть с чем сравнивать и до, и после. Многие путают выборы в Бишкекский кенеш с выборами в ЖК. Но нужно понимать, что выборы в парламент — это более политическое событие, а выборы в горкенеш нужны для решения вопросов хозяйственного характера».

Кандидат от партии «Ак Бата» Ирина Аллафердова: «Одним из пунктов программы партии «Ак Бата» является увеличение жилищного строительства для работников бюджетной сферы, а также предоставление беспроцентной ипотеки. К сожалению, одни из важнейших профессий современности — педагог и медик — сегодня не являются престижными. А ведь если бы молодежь знала, что со временем сможет получить беспроцентную ипотеку на покупку жилья и не скитаться по съемным углам, это было бы хорошей мотивацией к тому, чтобы выучиться на эти профессии и работать по профилю».

Кандидат от партии «Ак Бата» Эрнест Джапаров: «Партия «Ак Бата» выступает за внедрение современных технологий во все процессы управления. В современных условиях нет препятствий для их внедрения, многие доступны практически бесплатно, просто нет целенаправленной работы. Я хочу видеть наш город современным, в век цифровизации мы должны идти в ногу со временем. Кроме того, мне очень импонирует оптимизация системы ЖКХ. Это необходимо для того, чтобы людям было удобно пользоваться коммунальными услугами, тарифная политика должна быть выгодна как для жителей, так и для города».

Кандидат от партии «Ак Бата» Сергей Ли: «Настало время, когда в Бишкекский городской кенеш должна прийти молодая и энергичная команда неравнодушных людей и начать решать те проблемы, которые стоят перед бишкекчанами. Политическая партия «Ак Бата» является именно такой командой, у нас есть не только цели, но и конкретные шаги, чтобы достичь их. В программе партии «Ак Бата» заложены основные этапы и направления для преодоления кризиса, в котором оказался наш родной город. Комфортные условия жизни в городе будут способствовать развитию и экономических условий. У нас также прописана программа поддержки малоимущих и социально уязвимых слоев населения, а также разработаны механизмы для повышения уровня благосостояния таких семей».

Кандидат от партии «Ак Бата» Айдай Куралбекова: «Партию «Ак Бата» я выбрала, потому что хочу, чтобы мои родные и близкие, а также все бишкекчане жили в красивой, ухоженной, комфортной, зеленой и безопасной столице. У Бишкека есть большой потенциал. Партия «Ак Бата» под руководством нашего лидера сможет реализовать все эти цели и задачи. У нас есть качественная база для развития города, к реализации которой, если горожане нас поддержат 11 апреля, мы приступим незамедлительно».

«Ваша надежда — наша ответственность!»

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».