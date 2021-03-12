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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Сайт с информацией о кандидатах и программах партий не работает

В Кыргызстане стартовала предвыборная агитация на выборах в местные кенеши. Информацию о кандидатах и программах партии ЦИК должна разместить на сайте: http://talapker.shailoo.gov.kg/. Однако избиратели сообщают 24.kg, что он не работает.

В пресс-службе Центризбиркома заявили, что в данное время на сайте проводятся технические работы, в скором времени он заработает. «Информация сейчас выгружается, скорее всего, уже вечером избиратели смогут ознакомиться со списками кандидатов, программами партий», — сказали там.

Напомним, местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. Накануне завершилась регистрация политических партий, баллотирующихся в горкенеши. В Бишкеке в выборах примут участие 25 партий, в Оше — 9.

Ссылка: https://24.kg/vlast/186263/
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