От слов к делу. О чем говорили Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. По данным пресс-службы главы государства, обсуждены актуальные вопросы, текущее состояние и перспективы кыргызско-узбекского двустороннего и многостороннего сотрудничества, меры по дальнейшему развитию эффективного взаимодействия.

Сообщается, что Шавкат Мирзиеев с удовлетворением отметил уровень стратегического партнерства двух стран. Он выразил готовность к серьезному и полномасштабному сотрудничеству с Кыргызстаном и использованию для этих целей всех ресурсов.

Как подчеркнул лидер Узбекистана, народы на себе должны почувствовать реальные результаты и увидеть, что главы государств от слов переходят к делу.

В частности, он заметил, что достигнуты договоренности по увеличению товарооборота и устранению всех барьеров, усилению кооперации между предприятиями и объектами бизнеса, доведя количество совместных предприятий до 50, созданию кыргызско-узбекского инвестиционного фонда, эффективному использованию транспортного потенциала, сотрудничеству в сфере водопользования и энергетики, пограничным вопросам.

«Узбекская сторона настроена на активную и продуктивную совместную работу на благо и процветание наших братских народов», — сказал Шавкат Мирзиеев.

Садыр Жапаров заявил, что для Кыргызстана дальнейшее поступательное развитие дружественных и добрососедских отношений с Узбекистаном во всех спектрах двустороннего взаимодействия остается одним из главных приоритетов внешней политики. Он заметил, что благодаря сложившимся тесным и доверительным контактам, прямому и регулярному диалогу государств наблюдается значительная положительная динамика в развитии двусторонних связей.

Глава КР с удовлетворением отметил прогресс в вопросах делимитации кыргызско-узбекской государственной границы и подчеркнул необходимость продолжения и активизации переговорного процесса. Он добавил, что завершение юридического оформления государственной границы двух стран в дальнейшем даст новый импульс дружеским отношениям и укрепит стабильность на приграничных территориях.

«Хочу еще раз заверить, что кыргызская сторона готова к конструктивному и продуктивному диалогу по всем проблемным вопросам. Убежден, что мы сообща сможем прийти к взаимовыгодному решению пограничных вопросов», — цитирует Садыра Жапарова пресс-служба.

Он также отметил, что Кыргызстан придает особое значение всестороннему расширению и углублению торгово-экономического сотрудничества, и выразил готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для доступа товаров и услуг на рынок двух государств в целях увеличения двустороннего товарооборота до $2 миллиардов.

Кроме того, с удовлетворением коснулся достигнутых договоренностей в создании инвестиционного фонда для финансирования совместных инвестпроектов.

Садыр Жапаров выразил удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнул важность укрепления дальнейшего партнерства в области образования и здравоохранения.

Президент отметил уверенность в том, что совместными усилиями будет продолжено дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества и взаимодействия на благо братских народов Кыргызстана и Узбекистана.

Садыр Жапаров пригласил Шавката Мирзиеева посетить Кыргызстан с ответным визитом.