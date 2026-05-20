Флаги, дети, ковровая дорожка и «Аурус». Глава РФ Владимир Путин прибыл в Китай

Президент России прибыл в Китай. В аэропорту Шоуду Владимира Путина встречали министр иностранных дел КНР Ван И и дипломатическая делегация.

Когда глава РФ шел от трапа по красной ковровой дорожке, приветственная группа детей и студентов размахивала российскими и китайскими флажками, скандируя по-китайски: «Добро пожаловать! Сердечно приветствуем!».

Основная программа визита запланирована на сегодня. Должны пройти несколько раундов переговоров, включая диалог в узком и расширенном формате.

После краткой церемонии приветствия Владимир Путин сел в доставленный из России президентский «Аурус» с китайскими дипломатическими номерами и отбыл в предоставленную ему государственную резиденцию.

Это первый зарубежный визит Путина в 2026 году и 25‑я его поездка в Китай за годы правления.

Президент России приехал по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для углубления стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества. Планируется подписание совместных заявлений и соглашений.