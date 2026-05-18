Нацинвестфонд Узбекистана с активами в $2,4 миллиарда вышел на Лондонскую биржу

Акции Национального инвестиционного фонда Узбекистана (UzNIF) впервые размещены на Лондонской фондовой бирже. Официальная церемония, как сообщают узбекские СМИ, состоялась 18 мая.

Размещение акций назвали важным этапом экономических реформ, проводимых под руководством президента страны Шавката Мирзиеева. В церемонии приняли участие руководитель администрации президента Саида Мирзиеева и советник главы государства по экономической политике Обид Хакимов.

Условия размещения:

На международной бирже будет размещено 30 процентов акций фонда в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).

Дополнительно 4,5 процента акций выделено в рамках стабилизационного механизма (greenshoe option).

Еще 0,82 процента акций разместят на республиканской фондовой бирже «Тошкент».

Отмечается, что в рамках подготовки к IPO управляющая компания Franklin Templeton провела более 80 встреч со 170 инвесторами из Великобритании, США и европейских стран. Были привлечены ведущие международные финансовые структуры.

«Андеррайтерами выступили Jefferies, Wood & Company, Auerbach Grayson, RBI и ADCB. Кастодианом и депозитарием выбран Bank of New York Mellon, а консультантами по размещению стали STJ Advisors и ScholzvonGleich», — сообщили в UzNIF.

Национальный инвестиционный фонд Узбекистана был создан в августе 2024 года. В его портфель переданы доли в 13 крупнейших государственных компаниях, включая Uzbekistan Airways, «Узбекгидроэнерго», «Узбектелеком», «Узсувтаъминот» и «Узпромстройбанк». Совокупная стоимость чистых активов фонда оценивается в $2,4 миллиарда.