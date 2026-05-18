20:22
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Экономика

Нацинвестфонд Узбекистана с активами в $2,4 миллиарда вышел на Лондонскую биржу

Акции Национального инвестиционного фонда Узбекистана (UzNIF) впервые размещены на Лондонской фондовой бирже. Официальная церемония, как сообщают узбекские СМИ, состоялась 18 мая.

Размещение акций назвали важным этапом экономических реформ, проводимых под руководством президента страны Шавката Мирзиеева. В церемонии приняли участие руководитель администрации президента Саида Мирзиеева и советник главы государства по экономической политике Обид Хакимов.

Условия размещения:

  • На международной бирже будет размещено 30 процентов акций фонда в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).
  • Дополнительно 4,5 процента акций выделено в рамках стабилизационного механизма (greenshoe option).
  • Еще 0,82 процента акций разместят на республиканской фондовой бирже «Тошкент».

Отмечается, что в рамках подготовки к IPO управляющая компания Franklin Templeton провела более 80 встреч со 170 инвесторами из Великобритании, США и европейских стран. Были привлечены ведущие международные финансовые структуры.

«Андеррайтерами выступили Jefferies, Wood & Company, Auerbach Grayson, RBI и ADCB. Кастодианом и депозитарием выбран Bank of New York Mellon, а консультантами по размещению стали STJ Advisors и ScholzvonGleich», — сообщили в UzNIF.

Национальный инвестиционный фонд Узбекистана был создан в августе 2024 года. В его портфель переданы доли в 13 крупнейших государственных компаниях, включая Uzbekistan Airways, «Узбекгидроэнерго», «Узбектелеком», «Узсувтаъминот» и «Узпромстройбанк». Совокупная стоимость чистых активов фонда оценивается в $2,4 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/374297/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат: КР должна усилить берегозащитные работы на границе с Узбекистаном
Историк ОшГУ рассказал о жизни этнических кыргызов в Каракалпакстане
Президент Узбекистана наградил главу Кыргызского культурного центра
Экс-посла Италии в Узбекистане обвинили в незаконной выдаче виз россиянам
Смертельное ДТП в Узбекистане: женщина без прав перевозила 13 детей в «Матизе»
Евросоюз ввел санкции против двух компаний из Узбекистана
Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в борьбе с детским раком
Опасный ящур на подходе, в Узбекистане вводят особый режим
В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по $2,4 тысячи
Проект логистического центра «Бай-Талаа» презентовали бизнесу Узбекистана
Популярные новости
Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и&nbsp;юаня: курс валют на&nbsp;18&nbsp;мая Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и юаня: курс валют на 18 мая
Юань и&nbsp;рубль обновили рекорды, евро продолжает падать: курсы валют на&nbsp;14&nbsp;мая Юань и рубль обновили рекорды, евро продолжает падать: курсы валют на 14 мая
Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из&nbsp;Беларуси дешевле почти в&nbsp;два раза Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из Беларуси дешевле почти в два раза
Как будет проходить ликвидация бездействующих компаний, рассказали в&nbsp;ГНС Как будет проходить ликвидация бездействующих компаний, рассказали в ГНС
Бизнес
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл абонентам доступ к&nbsp;5G&nbsp;в&nbsp;международном роуминге Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
Оплата задолженности в&nbsp;пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
18 мая, понедельник
20:02
В соцсетях обсуждают странные вывески Бишкека В соцсетях обсуждают странные вывески Бишкека
19:46
В Шопокове жители улицы Футбольной пожаловались на невывоз мусора
19:25
Майлуу-Сууйскому ламповому заводу предоставлены тарифные льготы
19:11
Нацинвестфонд Узбекистана с активами в $2,4 миллиарда вышел на Лондонскую биржу
19:06
Садыр Жапаров выступил на 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку