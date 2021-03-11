Садыр Жапаров уже поручил заняться вопросом медстраховок детей мигрантов

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек прокомментировала обращение трудовых мигрантов к Садыру Жапарову по проблемам медицинского обеспечения детей кыргызстанцев, работающих за рубежом.

«Еще в рамках своей предвыборной кампании Садыр Жапаров особое внимание уделял проблеме трудовых мигрантов и их семей, которые остались на родине. Садыр Нургожоевич и сам прошел через все сложности, которые испытывают мигранты. Проблема трудовых мигрантов — это боль нашего государства, и президент это прекрасно понимает. Именно поэтому некоторые из первых указов, подписанных Садыром Нургожоевичем, посвящены кыргызстанцам, находящимся в миграции, и их социальной поддержке», — заявила Галина Байтерек.

По ее словам, Садыр Жапаров ознакомился с обращением трудовых мигрантов и в курсе проблем медицинского обеспечения детей трудовых мигрантов.

Уже передано поручение премьер-министру целенаправленно заняться этой проблемой.

«Решение проблем трудовых мигрантов для Садыра Жапарова первоочередное. Они будут решаться наряду с другими задачами государственной важности. Проблемы накапливались все 30 лет независимости, и, конечно же, разрешить их за один день не получится. Но, безусловно, меры, направленные на улучшение качества жизни мигрантов и их семей на родине, будут приниматься постоянно», — уверена пресс-секретарь главы государства.

Галина Байтерек напомнила о заявлении Садыра Жапарова во время встречи с трудовыми мигрантами из Кыргызстана в России, в котором он отметил, что «его цель — решить имеющиеся проблемы нашего народа, обеспечить работой и достойной жизнью всех граждан КР, а также создать благоприятные условия для возвращения соотечественников, трудящихся за рубежом, на родину».

В связи с этим один из первых подписанных президентом указов был о принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации. Он также оповестил кыргызстанцев, что с 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о пенсиях трудящихся государств — членов ЕАЭС. И уже с января 2022-го подавать заявление на пенсию можно будет, находясь в России.

Садыр Жапаров осведомлен о проблемах трудовых мигрантов, находящихся не только в России, но и в Казахстане. Галина Байтерек

При этом пресс-секретарь заметила, что президент знает и о положительных аспектах. Так, во время встречи с трудовыми мигрантами в Москве он озвучил проблемы миграционного учета, которые возникают вследствие отказа домовладельцев ставить на учет иностранцев в целях уклонения от уплаты налогов.

«У Казахстана есть хороший опыт в этой сфере — так называемый уведомительный порядок: гражданин только отправляет сообщение в государственный орган о месте прибытия и работы, после чего его регистрируют. Мы будем вносить предложение о введении аналогичной процедуры в рамках ЕАЭС», — предложил Садыр Жапаров.

При этом, подчеркивает Галина Байтерек, решение проблем трудовой миграции лежит в плоскости реформ государственного управления, вывода Кыргызстана из экономического кризиса и решения многих других проблем, которые накапливались на протяжении последних 30 лет суверенитета КР.