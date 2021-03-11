17:54
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.15
Власть

Садыр Жапаров уже поручил заняться вопросом медстраховок детей мигрантов

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек прокомментировала обращение трудовых мигрантов к Садыру Жапарову по проблемам медицинского обеспечения детей кыргызстанцев, работающих за рубежом.

«Еще в рамках своей предвыборной кампании Садыр Жапаров особое внимание уделял проблеме трудовых мигрантов и их семей, которые остались на родине. Садыр Нургожоевич и сам прошел через все сложности, которые испытывают мигранты. Проблема трудовых мигрантов — это боль нашего государства, и президент это прекрасно понимает. Именно поэтому некоторые из первых указов, подписанных Садыром Нургожоевичем, посвящены кыргызстанцам, находящимся в миграции, и их социальной поддержке», — заявила Галина Байтерек.

По ее словам, Садыр Жапаров ознакомился с обращением трудовых мигрантов и в курсе проблем медицинского обеспечения детей трудовых мигрантов.

Уже передано поручение премьер-министру целенаправленно заняться этой проблемой.

«Решение проблем трудовых мигрантов для Садыра Жапарова первоочередное. Они будут решаться наряду с другими задачами государственной важности. Проблемы накапливались все 30 лет независимости, и, конечно же, разрешить их за один день не получится. Но, безусловно, меры, направленные на улучшение качества жизни мигрантов и их семей на родине, будут приниматься постоянно», — уверена пресс-секретарь главы государства.

Галина Байтерек напомнила о заявлении Садыра Жапарова во время встречи с трудовыми мигрантами из Кыргызстана в России, в котором он отметил, что «его цель — решить имеющиеся проблемы нашего народа, обеспечить работой и достойной жизнью всех граждан КР, а также создать благоприятные условия для возвращения соотечественников, трудящихся за рубежом, на родину».

В связи с этим один из первых подписанных президентом указов был о принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации. Он также оповестил кыргызстанцев, что с 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о пенсиях трудящихся государств — членов ЕАЭС. И уже с января 2022-го подавать заявление на пенсию можно будет, находясь в России.

Садыр Жапаров осведомлен о проблемах трудовых мигрантов, находящихся не только в России, но и в Казахстане.

Галина Байтерек

При этом пресс-секретарь заметила, что президент знает и о положительных аспектах. Так, во время встречи с трудовыми мигрантами в Москве он озвучил проблемы миграционного учета, которые возникают вследствие отказа домовладельцев ставить на учет иностранцев в целях уклонения от уплаты налогов.

«У Казахстана есть хороший опыт в этой сфере — так называемый уведомительный порядок: гражданин только отправляет сообщение в государственный орган о месте прибытия и работы, после чего его регистрируют. Мы будем вносить предложение о введении аналогичной процедуры в рамках ЕАЭС», — предложил Садыр Жапаров.

При этом, подчеркивает Галина Байтерек, решение проблем трудовой миграции лежит в плоскости реформ государственного управления, вывода Кыргызстана из экономического кризиса и решения многих других проблем, которые накапливались на протяжении последних 30 лет суверенитета КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186128/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Садыра Жапарова в аэропорту Ташкента встретил Абдулла Арипов
Садыр Жапаров вылетел в Узбекистан. Взял с собой почти все правительство
Садыр Жапаров недостоин Нобелевской премии. Итоги опроса 24.kg
Садыр Жапаров: Различные экстремистские движения подорвали ценность ислама
Президент Кыргызстана и глава МИД Турции выступили за расширение сотрудничества
Больная элита. Как лечат экс-чиновников, находящихся под арестом
Галина Байтерек: Для Садыра Жапарова нет своих и чужих. Никакого покровительства
Визит Садыра Жапарова в Узбекистан. На повестке переговоры и бизнес-форум
Президент Садыр Жапаров и бизнес-омбудсмен обсудили проблемы предпринимателей
Участники октябрьских событий просят президента обратить на них внимание
Популярные новости
Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены
Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за&nbsp;кыргызскую нефть Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за кыргызскую нефть
В&nbsp;Баткенской области может появиться свое правительство В Баткенской области может появиться свое правительство
&laquo;Газпром&raquo; работает в&nbsp;Кыргызстане себе в&nbsp;убыток: в&nbsp;ЖК обсуждают цены на&nbsp;газ «Газпром» работает в Кыргызстане себе в убыток: в ЖК обсуждают цены на газ
Бизнес
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
&laquo;Гемотест&raquo; вводит сверхсрочный ПЦР-тест на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане «Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане
Tortavita&nbsp;&mdash; натуральная радость! Tortavita — натуральная радость!
11 марта, четверг
17:50
Местные выборы. ТИК не представила журнал приема документов от партий Местные выборы. ТИК не представила журнал приема докуме...
17:18
Гостиницу «Иссык-Куль» продолжают обворовывать. Теперь крадут алюминий
17:16
Кыргызско-узбекский бизнес-форум. Подписаны контракты на $127 миллионов
17:12
В Баткенской области напали на сотрудников ГКНБ. Избили двух чекистов
16:49
Массовая драка школьниц в Бишкеке. 13-летних девочек доставили в милицию