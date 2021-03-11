Голосование по референдуму. Дуйшона Торокулова выпустили из СИЗО

Депутат парламента Дуйшон Торокулов пришел на заседание Жогорку Кенеша.

Нардеп сообщил, что вчера Первомайский районный суд Бишкека изменил ему меру пресечения и отпустил под домашний арест.

На вопрос о том, кто за него голосовал во время предыдущих заседаний, Дуйшон Торокулов ответил, что передал доверенность коллеге Акылбеку Жапарову.

«В рамках следствия я подписал документ о неразглашении. На самом деле обвинение, предъявленное мне, необоснованно. Я не считаю это дело политическим гонением, но это клевета», — сказал Дуйшон Торокулов.

Фото 24.kg. Дуйшон Торокулов вышел из СИЗО и пришел на заседание ЖК

Напомним, Дуйшона Торокулова, известного также по прозвищу Душка, задержали в Оше. В январе суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Его обвиняют в рейдерском захвате завода по переработке кожи, расположенного в Оше.