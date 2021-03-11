11:41
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Голосование по референдуму. Дуйшона Торокулова выпустили из СИЗО

Депутат парламента Дуйшон Торокулов пришел на заседание Жогорку Кенеша.

Нардеп сообщил, что вчера Первомайский районный суд Бишкека изменил ему меру пресечения и отпустил под домашний арест.

На вопрос о том, кто за него голосовал во время предыдущих заседаний, Дуйшон Торокулов ответил, что передал доверенность коллеге Акылбеку Жапарову.

«В рамках следствия я подписал документ о неразглашении. На самом деле обвинение, предъявленное мне, необоснованно. Я не считаю это дело политическим гонением, но это клевета», — сказал Дуйшон Торокулов.

24.kg
Фото 24.kg. Дуйшон Торокулов вышел из СИЗО и пришел на заседание ЖК

Напомним, Дуйшона Торокулова, известного также по прозвищу Душка, задержали в Оше. В январе суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Его обвиняют в рейдерском захвате завода по переработке кожи, расположенного в Оше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186057/
просмотров: 789
Версия для печати
Материалы по теме
Голосование по референдуму. В парламенте присутствует всего 45 депутатов
В Караколе задержан депутат горкенеша
Депутат Жогорку Кенеша Алиярбек Абжалиев подозревается в незаконном обогащении
Митинг в Оше в поддержку Райымбека Матраимова закончен. Кто из депутатов пришел
Депутаты проверят деятельность золотодобывающей компании Vertex Gold Company
Депутат Максат Сабиров сдал мандат
Сотрудника СБНОН подозревают в вымогательстве, прокуратура отказала в его аресте
Проект новой Конституции. Мандат депутата парламента можно будет отозвать
Депутат Кубанычбек Жумалиев водворен в СИЗО ГКНБ
Кыргызстанка в эфире назвала депутатов баранами. Они обиделись
Популярные новости
Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены
Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за&nbsp;кыргызскую нефть Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за кыргызскую нефть
&laquo;Газпром&raquo; работает в&nbsp;Кыргызстане себе в&nbsp;убыток: в&nbsp;ЖК обсуждают цены на&nbsp;газ «Газпром» работает в Кыргызстане себе в убыток: в ЖК обсуждают цены на газ
В&nbsp;Баткенской области может появиться свое правительство В Баткенской области может появиться свое правительство
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион
Благодарность за&nbsp;вклад в&nbsp;развитие детско-юношеского футбола Благодарность за вклад в развитие детско-юношеского футбола
Не&nbsp;пропустите матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и&nbsp;АПЛ Не пропустите матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и АПЛ
Социальные тарифы для учителей, школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;О! Социальные тарифы для учителей, школьников и студентов от О!
11 марта, четверг
11:31
Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали. Проверяем Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали....
11:24
Новый депутат парламента призвал проверить деятельность НПО
11:16
COVID-19 в мире. Заразились более 117,9 миллиона, умерли более 2,6 миллиона
11:12
ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион
11:01
Голосование по референдуму. Дуйшона Торокулова выпустили из СИЗО