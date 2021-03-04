ГКНБ ведет проверку по факту взлома личной страницы Садыра Жапарова

ГКНБ ведет проверку по факту взлома личной страницы в Facebook президента Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что взлом был осуществлен из-за рубежа.

Напомним, ранее на персональной странице главы государства появился оскорбительный комментарий в адрес депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева. Нардеп в ответ надел толстовку с надписью, которая переводится как: «Глазами я слеп, но душа у меня не слепая». Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

Позже пресс-секретарь Садыра Жапарова сообщила, что страница главы государства была взломана, а он не имеет никакого отношения к последним комментариям.