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Власть

ГКНБ ведет проверку по факту взлома личной страницы Садыра Жапарова

ГКНБ ведет проверку по факту взлома личной страницы в Facebook президента Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что взлом был осуществлен из-за рубежа.

Напомним, ранее на персональной странице главы государства появился оскорбительный комментарий в адрес депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева. Нардеп в ответ надел толстовку с надписью, которая переводится как: «Глазами я слеп, но душа у меня не слепая». Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

Позже пресс-секретарь Садыра Жапарова сообщила, что страница главы государства была взломана, а он не имеет никакого отношения к последним комментариям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185489/
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