Общество

Дастан Бекешев рассказал о схемах недобросовестных адвокатов

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил, что часть адвокатов и людей без юридического образования вместо полноценной работы по делу перекладывает ответственность на депутатов парламента, вводя граждан в заблуждение.

По словам парламентария, в последнее время он все чаще сталкивается с ситуациями, когда представители граждан направляют обращения в Жогорку Кенеш по уголовным и судебным делам, а затем убеждают клиентов, что депутаты якобы обязаны вмешиваться в работу следствия и судов.

«Некоторые недоадвокаты просто снимают деньги с клиентов, пишут письма депутатам, а потом говорят: «Вот видите, депутаты ничего не делают»», — отметил Дастан Бекешев в своих социальных сетях.

Дастан Бекешов
Он напомнил, что депутаты не имеют права вмешиваться в деятельность следственных органов и судов, требовать прекращения уголовных дел или давать указания судьям по конкретным процессам.

Нардеп также подчеркнул, что задача адвоката — защищать интересы клиента в рамках закона: собирать доказательства, готовить документы, участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях, а не перекладывать ответственность на других.

Депутат призвал граждан внимательно относиться к выбору юристов и насторожиться, если представитель начинает обвинять депутатов в бездействии вместо полноценной правовой работы по делу.
