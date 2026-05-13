Власть

В ЖК призвали заслушать отчет зампреда кабмина по социальным вопросам

В Жогорку Кенеше призвали заслушать отчет заместителя председателя кабинета министров по социальным вопросам. Об этом заявил на заседании Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, почти два месяца назад парламент одобрил кандидатуру Улана Маматканова на пост вице-премьер-министра по социальным вопросам.

«Тогда мы без обсуждения одобрили его кандидатуру. У него остался долг перед депутатами. Я думаю надо включить в майский план работы, где-то 27-28 мая, заслушивание информации вице-премьера. От населения поступает много вопросов по проблемам в сфере образования, здравоохранения, по пособиям и другим вопросам. Пусть он озвучит, какие у него планы работы, что уже проделано», — добавил Дастан Бекешев.

Спикер парламента Марлен Маматалиев отметил, что предложение принято к сведению.
