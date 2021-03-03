Ситуация с дефицитом топлива в Лейлекском районе урегулирована

В Лейлекском районе Баткенской области урегулирована ситуация с дефицитом топлива. Об этом сообщила пресс-служба полпредства региона.
По ее данным, общий запас ГСМ составляет 808 тысяч
«На сегодня на заправки, в которых был дефицит, завезли горюче-смазочные материалы в достаточном объеме. В Исфане на заправочных пунктах нет очередей, бензин продается по 45,5 сома за литр», — рассказали в полпредстве.
Как отметили в обладминистрации, почти на всех заправочных станциях дизельного топлива хватает, препятствий к весенним полевым работам нет.
Отметим, ранее местные жители жаловались на острую нехватку ГСМ.