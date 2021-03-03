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Власть

Ситуация с дефицитом топлива в Лейлекском районе урегулирована

В Лейлекском районе Баткенской области урегулирована ситуация с дефицитом топлива. Об этом сообщила пресс-служба полпредства региона.

По ее данным, общий запас ГСМ составляет 808 тысяч 410 литров. Из них 589 тысяч 60 литров дизельное топливо (солярка), 41 тысяча 750 литров бензина марки АИ-80, 170 тысяч 600 литров — АИ-92, 7 тысяч литров АИ-95.

«На сегодня на заправки, в которых был дефицит, завезли горюче-смазочные материалы в достаточном объеме. В Исфане на заправочных пунктах нет очередей, бензин продается по 45,5 сома за литр», — рассказали в полпредстве.

Как отметили в обладминистрации, почти на всех заправочных станциях дизельного топлива хватает, препятствий к весенним полевым работам нет.

Отметим, ранее местные жители жаловались на острую нехватку ГСМ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185333/
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