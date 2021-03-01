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Общество

Ни бензина, ни дизельного топлива. В Исфане закрыты почти все заправки

В Исфане закрылись все заправки, кроме «Газпрома». Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, перед автозаправочными станциями со вчерашнего дня стоит длинная очередь автомобилей.

«Работает одна заправка, остальные все закрыты. Говорят, нет ГСМ. Такая же ситуация во всем районе. Цена на бензин поднялась до 44-45 сомов. В то же время в день проезжают 20-25 бензовозов с контрабандным грузом в сторону Таджикистана», — сообщили они.

Местные жители призывают власти остановить контрабанду в Таджикистан и обеспечить приграничные районы ГСМ. Если АЗС не откроются и не снизят цены, они намерены перекрыть дорогу.

Отметим, в некоторых района Баткена уже начались весенне-полевые работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184934/
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