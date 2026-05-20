10:01
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Экономика

Нестабильность мировых рынков. Запуск НПЗ «Джунда» критически важен для КР

Глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел рабочее совещание по вопросам деятельности нефтеперерабатывающего завода «Джунда» (ЗАО «Чайна Петроль Компани»).

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел рабочее совещание по вопросам деятельности нефтеперерабатывающего завода «Джунда»

Обсуждались текущее состояние завода, ход его технологической модернизации и график возобновления производственного цикла. Особое внимание было уделено роли предприятия в обеспечении внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что вопрос запуска НПЗ «Джунда» приобретает критическую значимость на фоне нестабильности мировых рынков.

В рамках встречи были детально рассмотрены вопросы обеспечения завода сырьем, соблюдения экологических стандартов и завершения ремонтных работ.

Напомним, чиновники обсуждают меры по смягчению последствий мирового роста цен на нефть на внутреннем рынке:

  • временное снижение или отмена акциза и НДС для импортеров ГСМ;
  • внедрение программ субсидирования отрасли;
  • льготное кредитование нефтетрейдеров для формирования запасов топлива.

На данный момент проект постановления кабмина по льготам на ГСМ находится на общественном обсуждении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/374513/
просмотров: 577
Версия для печати
Материалы по теме
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
Амангельдиев: Кыргызстан стремится обеспечить себя ГСМ на 100 процентов
Кабмин передал поставки топлива госкомпаниям одному оператору
Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
Ситуация на рынке ГСМ в Кыргызстане остается стабильной
В КР хотят временно снизить налоги на бензин и обнулить их на дизтопливо
Цена на бензин резко выросла, в администрации президента назвали причину
Антимонопольная служба опровергла заявления о «самых высоких ценах» в КР
Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
В Жогорку Кенеше предложили временно отменить пошлины на топливо и сдержать цены
Популярные новости
Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и&nbsp;юаня: курс валют на&nbsp;18&nbsp;мая Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и юаня: курс валют на 18 мая
Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из&nbsp;Беларуси дешевле почти в&nbsp;два раза Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из Беларуси дешевле почти в два раза
На&nbsp;стройке дороги Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан заняты 2&nbsp;тысячи кыргызстанцев На стройке дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан заняты 2 тысячи кыргызстанцев
Российский рубль преодолел рубеж в&nbsp;1,2&nbsp;сома: курс валют на&nbsp;19&nbsp;мая Российский рубль преодолел рубеж в 1,2 сома: курс валют на 19 мая
Бизнес
25&nbsp;лет KICB&nbsp;&mdash; любой перевод по&nbsp;системе SWIFT за&nbsp;25&nbsp;евро 25 лет KICB — любой перевод по системе SWIFT за 25 евро
BAKAI стирает границы: впервые в&nbsp;КР переводы в&nbsp;Китай и&nbsp;США прямо в&nbsp;приложении BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
20 мая, среда
10:00
Мед с потенциалом: почему кыргызские пасечники не могут заработать больше Мед с потенциалом: почему кыргызские пасечники не могут...
09:51
В Араванском районе Ошской области ликвидировали последствия подтоплений
09:45
Атака на Иран. Британия вслед за США тоже смягчила санкции для российской нефти
09:39
В Ала-Буке и Майлуу-Суу после ливней сошли селевые потоки
09:36
Последствия ливня в Караколе: из подвалов многоквартирных домов откачивают воду