Нестабильность мировых рынков. Запуск НПЗ «Джунда» критически важен для КР

Глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел рабочее совещание по вопросам деятельности нефтеперерабатывающего завода «Джунда» (ЗАО «Чайна Петроль Компани»).

Глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел рабочее совещание по вопросам деятельности нефтеперерабатывающего завода «Джунда»

Обсуждались текущее состояние завода, ход его технологической модернизации и график возобновления производственного цикла. Особое внимание было уделено роли предприятия в обеспечении внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что вопрос запуска НПЗ «Джунда» приобретает критическую значимость на фоне нестабильности мировых рынков.

В рамках встречи были детально рассмотрены вопросы обеспечения завода сырьем, соблюдения экологических стандартов и завершения ремонтных работ.

Напомним, чиновники обсуждают меры по смягчению последствий мирового роста цен на нефть на внутреннем рынке:

временное снижение или отмена акциза и НДС для импортеров ГСМ;

внедрение программ субсидирования отрасли;

льготное кредитование нефтетрейдеров для формирования запасов топлива.

На данный момент проект постановления кабмина по льготам на ГСМ находится на общественном обсуждении.