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Власть

Пакистанским бизнесменам предложили открыть обувную фабрику в Кыргызстане

Пакистанским бизнесменам предложили открыть обувную фабрику в Кыргызстане. Об этом сообщает департамент информации МИД.

По его данным, 26 февраля в рамках рабочей поездки в город Лахор провинции Пенджаб Исламской Республики Пакистан посол Кыргызстана в ИРП Эрик Бейшембиев посетил крупный завод по изготовлению обуви компании Onsole.

Были обсуждены вопросы возможного открытия предприятия по изготовлению обуви в Кыргызстане с учетом членства Кыргызстана в ЕАЭС.

«Руководство компании Onsole выразило готовность посетить Кыргызстан для изучения инвестиционного климата страны, а также налаживания прямых деловых контактов», — отметили в МИД.

МИД
Фото МИД. Пакистану предложили открыть обувную фабрику в Кыргызстане

Ссылка: https://24.kg/vlast/185257/
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