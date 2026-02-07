14:12
Власть

Президент КР выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил глубокие соболезнования лидеру Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с гибелью людей в результате террористического нападения, произошедшего 6 февраля в Исламабаде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Кыргызская Республика решительно осуждает терроризм и все его проявления, представляющие угрозу всеобщему миру и стабильности, и подтверждает приверженность последовательному продолжению международного сотрудничества в борьбе с этими угрозами.

Напомним, в результате взрыва рядом с шиитской мечетью на окраине Исламабада погибли не менее 31 человека, десятки получили ранения. Инцидент произошел 6 февраля во время пятничной молитвы. 
