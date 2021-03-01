17:54
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Власть

В Лейлеке дефицит бензина. Глава области рассказал о принимаемых мерах

В Лейлекском районе принимаются все меры для обеспечения населения региона бензином. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба полпреда правительства в Баткенской области.

По их словам, в районе в достаточном объеме дизельного топлива, но последние два дня наблюдается дефицит бензина разных марок.

Читайте по теме
Ни бензина, ни дизельного топлива. В Исфане закрыты почти все заправки
«Это связано с тем, что сократилась доставка из Бишкека. Но уже сегодня предприниматели обещали привезти ГСМ в Исфану и Сулюкту. На сегодня на 42 АЗС в Лейлеке есть запас 142 тысяч 317 литров бензина Аи-92, 6 тысяч 100 литров — Аи-95, 39 тысяч литра — Аи-80 и 767 тысяч 219 литра солярки», — отметили в обладминистрации.

Отмечается, что на КПП соответствующие службы усиленно работают, чтобы не допускать контрабанды ГСМ в Таджикистан. «Только за последние сутки задержано пять машин с контрабандным грузом. А дизельное топливо запрещено даже на экспорт», — уточнили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185027/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Цена на бензин в марте может вырасти еще на 8 сомов
Ни бензина, ни дизельного топлива. В Исфане закрыты почти все заправки
Мэрия Бишкека продолжает борьбу с нелегальной продажей ГСМ на улице Профсоюзной
ГКНБ пресек канал незаконного вывоза ГСМ
На улице Профсоюзной на незаконных точках продажи выявили 320 литров ГСМ
Только на одной улице Бишкека конфисковано 240 литров ГСМ в стихийных точках
Введение техрегламента по топливу не скажется на стоимости ГСМ
Министерство экономики прогнозирует в 2021 году рост цен на ГСМ на 15 сомов
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти 37 тонн ГСМ
Загрязнение воздуха. Правительству важнее убыточные НПЗ, а не экология
Популярные новости
Кыргызстанцы, родившиеся c&nbsp;1940 по&nbsp;1945&nbsp;год, будут получать пособие Кыргызстанцы, родившиеся c 1940 по 1945 год, будут получать пособие
Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит
Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента
Россия на&nbsp;безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей Россия на безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей
Бизнес
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
1 марта, понедельник
17:49
Местные выборы. Одна из партий отказалась баллотироваться в Ошский горкенеш Местные выборы. Одна из партий отказалась баллотировать...
17:48
Депутат Жогорку Кенеша Алиярбек Абжалиев подозревается в незаконном обогащении
17:44
В Лейлеке дефицит бензина. Глава области рассказал о принимаемых мерах
17:36
Местные выборы. Партии, прошедшие регистрацию, станут известны 11 марта
17:21
В Джалал-Абаде начали реализацию проекта «Безопасный город»