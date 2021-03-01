В Лейлеке дефицит бензина. Глава области рассказал о принимаемых мерах

В Лейлекском районе принимаются все меры для обеспечения населения региона бензином. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба полпреда правительства в Баткенской области.

По их словам, в районе в достаточном объеме дизельного топлива, но последние два дня наблюдается дефицит бензина разных марок.

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«Это связано с тем, что сократилась доставка из Бишкека. Но уже сегодня предприниматели обещали привезти ГСМ в Исфану и Сулюкту. На сегодня на 42 АЗС в Лейлеке есть запас 142 тысяч 317 литров бензина Аи-92, 6 тысяч 100 литров — Аи-95, 39 тысяч литра — Аи-80 и 767 тысяч 219 литра солярки», — отметили в обладминистрации.

Отмечается, что на КПП соответствующие службы усиленно работают, чтобы не допускать контрабанды ГСМ в Таджикистан. «Только за последние сутки задержано пять машин с контрабандным грузом. А дизельное топливо запрещено даже на экспорт», — уточнили в пресс-службе.