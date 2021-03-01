Вы нам нужны. Премьер-министр встретился с работниками горнодобывающей отрасли

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с представителями Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана и Международного делового совета.

Стороны обсудили текущее состояние горнодобывающей отрасли и перспективы ее развития.

«Общественно-политическая ситуация, которая сложилась на 6 октября 2020-го, привела к остановке многих горнорудных компаний. Тем не менее по итогам прошлого года в результате деятельности горных предприятий в республиканский и местные бюджеты поступило 18 миллиардов 204 миллиона 37 тысяч сомов, что составляет 140 процентов по сравнению с 2019-м (12 миллиардов 999 миллионов 254 тысячи). Для нас важны многолетний опыт и видение экспертов в нашей работе. Мы заинтересованы в том, чтобы наша работа была слаженной. Учитывая определенные трудности в горнодобывающем секторе, которые негативно сказываются на развитии экономики и инвестиционной привлекательности страны, мы намерены провести соответствующие реформы», — сказал глава кабмина.

Горнодобывающий сектор — одно из приоритетных направлений в деятельности правительства. Улукбек Марипов

Члены ассоциации обозначили основные проблемы горнодобывающей отрасли, среди которых законодательное регулирование недропользования, отсутствие профессиональных кадров, бюджетных средств на развитие отрасли, политическая нестабильность, проблемы взаимодействия с местными сообществами.

Эксперты также отметили, что необходимо сохранить профильный государственный орган в сфере недропользования и обеспечить стабильность работы в сфере недропользования, а также создать институт профессионального экспертного сообщества, возобновить сотрудничество с Национальной академией наук.