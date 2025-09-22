Советник Минприроды КР: Свои кадры уезжают, а мы привлекаем иностранцев

Советник главы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Аркадий Рогальский на круглом столе в Бишкеке заявил, что правительство Кыргызстана не опирается на местных специалистов в геологии, предпочитая привлекать зарубежные компании.

По его словам, это происходит на фоне серьезного оттока профессиональных кадров из государственных ведомств.

Аркадий Рогальский подчеркнул, что в стране нет четкой стратегии развития горнодобывающей отрасли. Он раскритиковал практику привлечения иностранных предприятий для разработки таких документов, в то время как собственные специалисты остаются невостребованными.

По его словам, в государственных геологических управлениях наблюдается большой отток кадров. Основу отрасли составляют пенсионеры, а специалисты среднего возраста уезжают работать в Россию, Африку и другие страны, где зарплаты значительно выше.

Аркадий Рогальский отметил, что в Кыргызстане сразу три государственных органа имеют схожие функции, связанные с геологией: Кыргызская геологическая служба при Минприроды, ГП «Кыргызгеология» и Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция. Он считает, что необходимо определить, кто из них будет заниматься непосредственно геологическими исследованиями, а кто — недропользованием.

По мнению Аркадия Рогальского, из всех стран Центральной Азии только Узбекистан имеет четкую стратегию в этой сфере.