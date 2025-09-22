10:08
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Экономика

Советник Минприроды КР: Свои кадры уезжают, а мы привлекаем иностранцев

Советник главы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Аркадий Рогальский на круглом столе в Бишкеке заявил, что правительство Кыргызстана не опирается на местных специалистов в геологии, предпочитая привлекать зарубежные компании.

По его словам, это происходит на фоне серьезного оттока профессиональных кадров из государственных ведомств.

Аркадий Рогальский подчеркнул, что в стране нет четкой стратегии развития горнодобывающей отрасли. Он раскритиковал практику привлечения иностранных предприятий для разработки таких документов, в то время как собственные специалисты остаются невостребованными.

По его словам, в государственных геологических управлениях наблюдается большой отток кадров. Основу отрасли составляют пенсионеры, а специалисты среднего возраста уезжают работать в Россию, Африку и другие страны, где зарплаты значительно выше.

Аркадий Рогальский отметил, что в Кыргызстане сразу три государственных органа имеют схожие функции, связанные с геологией: Кыргызская геологическая служба при Минприроды, ГП «Кыргызгеология» и Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция. Он считает, что необходимо определить, кто из них будет заниматься непосредственно геологическими исследованиями, а кто — недропользованием.

По мнению Аркадия Рогальского, из всех стран Центральной Азии только Узбекистан имеет четкую стратегию в этой сфере.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344341/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Институт геологии: когда выселение равносильно смерти научного учреждения
Ученые бьют тревогу: Институт геологии в Бишкеке могут выселить из здания
В Канаде нашли камни возрастом 4,16 миллиарда лет — одни из древнейших на Земле
Камчыбек Ташиев не имеет отношения к месторождению Насоновское — ГКНБ
Подписан закон о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях: штрафы выросли
Китайская компания будет добывать в Кыргызстане редкоземельные металлы
Объемы добычи редкоземельных металлов в мире вырастут вдвое за пять лет
В 2025 году государство получит больше налогов от горнодобывающих компаний
В Кыргызстане открыли геологический класс Карпинского: что это и зачем
Задержан начальник управления разработки недр Кыргызской геологической службы
Популярные новости
Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС
Сом укрепился к&nbsp;рублю и&nbsp;тенге, доллар подорожал. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;сентября Сом укрепился к рублю и тенге, доллар подорожал. Курс валют на 18 сентября
В&nbsp;Кыргызстане изменят мораторий по&nbsp;пользование некоторыми видами растений В Кыргызстане изменят мораторий по пользование некоторыми видами растений
Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на&nbsp;19&nbsp;сентября Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 19 сентября
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
22 сентября, понедельник
10:02
Советник Минприроды КР: Свои кадры уезжают, а мы привлекаем иностранцев Советник Минприроды КР: Свои кадры уезжают, а мы привле...
10:00
Два миллиона подписчиков: как казахстанский имам стал звездой соцсетей
09:59
ЦИК: Граждане Кыргызстана смогут проголосовать на выборах дистанционно
09:56
В Бишкеке прошел марафон Bishkek Snow Leopard Run
09:53
Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме