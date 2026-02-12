В 2025 году в горной отрасли Кыргызстана аннулировали 320 лицензий

В 2025 году в сфере недропользования Кыргызстана за различные нарушения аннулировали 320 лицензий. Об этом заявили на коллегии Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

«За последние пять лет в сфере недропользования проведены системные реформы и усилен государственный контроль. В 2024–2025 годах ввели в эксплуатацию 8 крупных проектов, а в 2025 году государственным предприятиям выдали 105 лицензий. Сейчас действуют 2 тысячи 14 лицензий», — заявили в министерстве.

В течение последних пяти лет в бюджет от отрасли поступило более 217,9 миллиарда сомов с ростом в 3,5 раза. В 2025 году поступило рекордных 65,4 миллиарда сомов.

В течение года провели 40 аукционов по лицензиям, от которых в бюджет поступило более 105 миллионов сомов.

«В 2025 году выявили 5 тысяч 749 экологических нарушений. По ним возмещен ущерб на сумму 143,2 миллиона сомов. Создано госпредприятие «Экооператор», которое получило 74 миллиона сомов утилизационных платежей», — добавили в министерстве.