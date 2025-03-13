Распространенные в информационных сайтах «Клооп» и «Темиров Live» сведения о возможной причастности главы ГКНБ Кыргызстана к золоторудному месторождению Насоновское не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

По его данным, «единоличным собственником указанного месторождения являлся гражданин КР Азрет Туркменович Боотаев, который ранее проходил по уголовному делу в отношении преступной деятельности ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева). «В рамках расследования уголовного дела, подтвержденных и документальных данных о причастности покойного Камчыбека Асанбека к месторождению Насоновское не выявлено», — подчеркнули в ГКНБ.

В ходе следствия установлено, что Азрет Боотаев продал месторождение компании ОсОО «Консульере Групп» с условиями обязательных прямых инвестиций в его разработку. ГКНБ КР

«Однако позднее выявлено, что ОсОО обязательства после покупки перед государством не выполнило, своевременно не выплатило социальные обязательства перед органами местного самоуправления, имеет налоговые задолженности и не привлекло инвестиции для развития производства комбината, в деятельности которой выявили нарушения законодательства», — говорится в сообщении ГКНБ.

По данным ГКНБ, 12 марта 2025 года лицензия на разработку месторождения Насоновское аннулирована.

Ее передали на баланс государства в лице Министерства природных ресурсов экологии и технического надзора.

«Следует отметить, что заместитель председателя кабинета министров — председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев какого-либо отношения к освоению и разработке месторождения Насоновское субъектами предпринимательства не имел и не имеет», — заявили в ГКНБ.

Госкомитет призывает «не верить ложной и провокационной информации, распространяемой заинтересованными в манипулировании общественным мнением элементами и напоминает об ответственности за распространение ложной информации, порочащей честь и достоинство граждан».