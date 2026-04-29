Экономика

В Кыргызстане выросла добыча руд и угля при падении объемов нефти

Фото Министерства энергетики КР. Добыча угля в Кыргызстане

В январе — марте 2026 года объем производства продукции в горнодобывающей отрасли составил 21 миллиард 303 миллиона 800 тысяч сомов. Индекс физического объема вырос на 30,4 процента по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Только за март предприятия выпустили продукцию на сумму более 6 миллиардов 694 миллионов сомов, говорится в данных Национального статистического комитета.

Основные драйверы роста

Наибольшую динамику продемонстрировал сектор добычи прочих полезных ископаемых — здесь объемы увеличились в 2,9 раза. В частности, производство гальки, гравия и щебня выросло до 699 тысяч 600 тонн, что превышает показатели прошлого года в 2,6 раза.

Добыча природных песков увеличилась на 84,8 процента и составила почти 296 тысяч тонн.

Сектор металлических руд продемонстрировал рост на 44,2 процента. Положительная динамика сохраняется и в угольной промышленности: добыча увеличилась на 1,8 процента. Объемы бурого угля выросли на 16,7 процента (до 867 тысяч 500 тонн), тогда как добыча каменного угля сократилась на 28,3 процента.

Снижение показателей в нефтегазовом секторе

На фоне общего роста отрасли производство сырой нефти и природного газа снизилось на 11,9 процента. За три месяца недропользователи добыли 59 тысяч 100 тонн нефти, что на 12,2 процента меньше, чем в первом квартале 2025 года.

Объем добычи природного газа также сократился на 2,1 процента, составив 9 миллионов 400 тысяч кубических метров.

