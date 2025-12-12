15:22
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Общество

КР намерена расширять сотрудничество в горнодобывающей отрасли с Таджикистаном

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев принимает участие во Втором Международном горно-металлургическом форуме, который проходит в Республике Таджикистан.

Он подчеркнул, что горнодобывающая промышленность остается одним из ключевых драйверов экономического развития Кыргызстана: 12,6 процента ВВП, 64,5 процента промышленного производства, 38 процентов экспорта формируются за счет отрасли.

В рамках стратегии развития сектора наша республика определила 21 критический минерал, 4 приоритетных проекта, 9 перспективных месторождений и 16 участков для дальнейшего изучения. Среди наиболее значимых объектов — редкоземельные месторождения Кутессай-II и Калесай, а также перспективные участки по сурьме и флюориту, включая Северный Акташ.

Медер Машиев отметил, что критические минералы сегодня лежат в основе зеленой энергетики, цифровизации, микроэлектроники, аэрокосмических и оборонных технологий. КР обладает значительным потенциалом в этой сфере: редкоземельные элементы, медь, сурьма, вольфрам, алюминий и другие стратегические металлы способны сыграть важную роль в устойчивых глобальных цепочках поставок.

Как отметил чиновник, наша страна располагает промышленно значимыми месторождениями Сандык и Зардалек, суммарные запасы которых превышают 400 миллионов тонн алюминиевого сырья. Это создает уникальные возможности для углубления сотрудничества с горно-металлургическим комплексом Таджикистана.

Медер Машиев предложил рассмотреть создание единой трансграничной производственной цепочки:
от добычи алюминиевого сырья в Кыргызстане до выпуска готовой продукции в Таджикистане.

«Такие проекты стали бы примером эффективной региональной индустриальной интеграции, обеспечили бы устойчивость поставок и вывели бы технологическое сотрудничество двух государств на новый уровень», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354399/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
За шесть месяцев прямые инвестиции из Турции достигли почти $100 миллионов
МИД напоминает об обновленных правилах пребывания для граждан КР в Казахстане
Кыргызстан и Корея намерены увеличить товарооборот на 30 процентов
Для кыргызстанских производителей расширяют экспортные возможности на рынок КНР
Таджикистан опроверг сообщения о запрашиваемой у России и ОДКБ помощи
Таджикистан попросил военной помощи у России из-за атак на границе
Показатель водного стресса Кыргызстана приблизился к «предкризисным» значениям
Кыргызстан и Казахстан углубляют сотрудничество в сфере социальных реформ
В Бишкеке обсудили продвижение национальных программ КР по итогам саммита в Дохе
KIGF. Кто управляет информацией и как Цифровой кодекс меняет IT-рынок
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
12 декабря, пятница
15:10
Камчыбек Ташиев проверил село Достук в Баткенской области Камчыбек Ташиев проверил село Достук в Баткенской облас...
15:05
Садыр Жапаров выступил на форуме, посвященном нейтралитету Туркменистана
14:58
Казахстан выступил за ужесточение ввоза автомобилей, Кыргызстан — против
14:55
В городе Ош торжественно открыли памятник Алишеру Навои
14:50
За шесть месяцев прямые инвестиции из Турции достигли почти $100 миллионов