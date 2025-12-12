КР намерена расширять сотрудничество в горнодобывающей отрасли с Таджикистаном

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев принимает участие во Втором Международном горно-металлургическом форуме, который проходит в Республике Таджикистан.

Он подчеркнул, что горнодобывающая промышленность остается одним из ключевых драйверов экономического развития Кыргызстана: 12,6 процента ВВП, 64,5 процента промышленного производства, 38 процентов экспорта формируются за счет отрасли.

В рамках стратегии развития сектора наша республика определила 21 критический минерал, 4 приоритетных проекта, 9 перспективных месторождений и 16 участков для дальнейшего изучения. Среди наиболее значимых объектов — редкоземельные месторождения Кутессай-II и Калесай, а также перспективные участки по сурьме и флюориту, включая Северный Акташ.

Медер Машиев отметил, что критические минералы сегодня лежат в основе зеленой энергетики, цифровизации, микроэлектроники, аэрокосмических и оборонных технологий. КР обладает значительным потенциалом в этой сфере: редкоземельные элементы, медь, сурьма, вольфрам, алюминий и другие стратегические металлы способны сыграть важную роль в устойчивых глобальных цепочках поставок.

Как отметил чиновник, наша страна располагает промышленно значимыми месторождениями Сандык и Зардалек, суммарные запасы которых превышают 400 миллионов тонн алюминиевого сырья. Это создает уникальные возможности для углубления сотрудничества с горно-металлургическим комплексом Таджикистана.

Медер Машиев предложил рассмотреть создание единой трансграничной производственной цепочки:

от добычи алюминиевого сырья в Кыргызстане до выпуска готовой продукции в Таджикистане.

«Такие проекты стали бы примером эффективной региональной индустриальной интеграции, обеспечили бы устойчивость поставок и вывели бы технологическое сотрудничество двух государств на новый уровень», — добавил он.