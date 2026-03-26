Экономика

Строительный бум разогнал добычу песка и гравия в Кыргызстане в 2,6 раза

В январе-феврале 2026 года объем валовой продукции в сфере добычи полезных ископаемых в Кыргызстане достиг 14 миллиардов 503,3 миллиона сомов. Рост по сравнению с двумя месяцами 2025-го — 47,2 процента, говорится в отчете Национального статистического комитета.

В общей структуре промышленного производства горнодобывающий сектор занял 9,8 процента, уступив обрабатывающей промышленности (75,2 процента) и сфере обеспечения электроэнергией и газом (14,2 процента).

Ключевым драйвером роста отрасли стал кратный скачок в извлечении прочих полезных ископаемых (увеличение в 4 раза) и металлических руд (рост в 1,8 раза). Статистика фиксирует резкое повышение спроса на нерудные строительные материалы.

Добыча гравия и щебня взлетела до 333,7 тысячи тонн, составив 262,6 процента к уровню прошлого года. Объемы добычи природного песка увеличились до 130,1 тысячи тонн (143,6 процента).

В секторе топливно-энергетических ресурсов смешанные показатели. Добыча угля увеличилась на 7,6 процента. Однако внутри сегмента наблюдается перераспределение: производство бурого угля (лигнита) выросло до 713,7 тысячи тонн (24 процента к 2025-му), тогда как извлечение каменного упало до 161,9 тысячи тонн (23,2 процента от объемов прошлого года).

На фоне роста угольного направления объемы добычи сырой нефти и природного газа снизились на 11,4 процента.

За два месяца предприятия извлекли 39,3 тысячи тонн сырой нефти (11,7 процента к уровню 2025-го) и 6,8 миллиона кубических метров природного газа (1,4 процента).

Резкий рост добычи песка, гравия и щебня напрямую связан с активизацией строительного сектора. Согласно макроэкономическому прогнозу Всемирного банка на 2025-2027 годы, именно строительство наряду со сферой услуг выступает основным драйвером роста ВВП республики. При этом устойчивое снижение внутренней добычи нефти и газа усиливает зависимость страны от импорта ГСМ, что в перспективе окажет дополнительное давление на текущий счет платежного баланса.
