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Власть

Митинг за Райымбека Матраимова. Депутат предлагает организовать антимитинг

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предлагает организовать антимитинг против акции поддержки экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Друзья! Организуем антимитинг против воров? Совсем обнаглели. За ворованные деньги я тоже могу приобрести сторонников», — отметил нардеп.

— скриншот с Twitter
Фото — скриншот с Twitter. Митинг за Райымбека Матраимова. Депутат предлагает организовать антимитинг

Напомним, накануне ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

Сегодня сторонники Райымбека Матраимова митингуют и в Оше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184091/
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