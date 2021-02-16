10:14
USD 84.46
EUR 102.54
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Проект новой Конституции. Мнение альтернативных юристов не учитывалось

Представители правозащитного движения «Бир дуйно Кыргызстан» обратились к спикеру парламента Таланту Мамытову.

Они просят опубликовать результаты шести видов экспертиз по проекту новой редакции Конституции для общественного обсуждения. Активисты также направили нардепам пособие по проведению конституционной реформы, чтобы «сгладить вероятные конфликты в обществе» и дать возможность изучить альтернативный анализ.

Отметим, что глава организации Толекан Исмаилова входила в состав конституционного совещания. В письме на имя торага она указала, что, несмотря на попытки вовлечь представителей гражданских групп, юристов в процесс подготовки редакции Основного закона, некоторые члены совещания грубо нарушали процедуры и «дописывали противоречивые статьи» без учета других мнений и замечаний.

При принятии решений доминировали такие депутаты, как Бактыбек Райымкулов, к примеру, автор дискриминационного законопроекта об НПО.

Из обращения правозащитников к торага Жогорку Кенеша

Правозащитники просят депутатов не торопиться с вынесением спущенного конституционным совещанием проекта и провести всестороннее обсуждение.

Ранее, напомним, юристы правовой клиники «Адилет» также обратились к нардепам, указав на то, что документ нуждается в серьезной доработке
Ссылка: https://24.kg/vlast/183567/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Референдум по Конституции. Депутаты до сих пор не назначили дату его проведения
Местные выборы. ЦИК утвердит текст избирательного бюллетеня до 22 марта
Конституционная реформа. Разногласия будут устранены, заявляет Садыр Жапаров
Юристы «Адилета» изучили проект новой Конституции: документ требует доработки
Выборы-2021. Парламент по новой системе: ожидания и последствия
Генпрокуратура и Верховный суд наделены правом законодательной инициативы
Администрация президента, кабинет министров. Что поменяли в новой Конституции
Парламент проведет слушания по проекту новой Конституции
Депутатам парламента проект новой Конституции так и не раздали
Проект новой Конституции. Садыр Жапаров сможет баллотироваться во второй раз
Популярные новости
Суд по&nbsp;делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров Суд по делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и&nbsp;идет на&nbsp;поправку Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и идет на поправку
Очередной митинг в&nbsp;Бишкеке. От&nbsp;Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ
Новая структура правительства. Что будет с&nbsp;фондами и&nbsp;госагентствами Новая структура правительства. Что будет с фондами и госагентствами
Бизнес
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
&laquo;Керемет Банк&raquo; продо&shy;лжает аккредитацию оценочных компаний на&nbsp;2021-2022 годы «Керемет Банк» продо­лжает аккредитацию оценочных компаний на 2021-2022 годы
Акция! Купи красивый номер и&nbsp;получи бесп&shy;латную связь от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
16 февраля, вторник
10:00
В детских больницах нет мест, или Почему школы Бишкека не открывают В детских больницах нет мест, или Почему школы Бишкека...
09:49
ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от AstraZeneca
09:47
Проект новой Конституции. Мнение альтернативных юристов не учитывалось
09:42
Мобильные клиники выехали в регионы для проведения наверстывающей иммунизации
09:34
Серые схемы Райымбека Матраимова. Суд оштрафовал еще одного бывшего таможенника