Проект новой Конституции. Мнение альтернативных юристов не учитывалось

Представители правозащитного движения «Бир дуйно Кыргызстан» обратились к спикеру парламента Таланту Мамытову.

Они просят опубликовать результаты шести видов экспертиз по проекту новой редакции Конституции для общественного обсуждения. Активисты также направили нардепам пособие по проведению конституционной реформы, чтобы «сгладить вероятные конфликты в обществе» и дать возможность изучить альтернативный анализ.

Отметим, что глава организации Толекан Исмаилова входила в состав конституционного совещания. В письме на имя торага она указала, что, несмотря на попытки вовлечь представителей гражданских групп, юристов в процесс подготовки редакции Основного закона, некоторые члены совещания грубо нарушали процедуры и «дописывали противоречивые статьи» без учета других мнений и замечаний.

При принятии решений доминировали такие депутаты, как Бактыбек Райымкулов, к примеру, автор дискриминационного законопроекта об НПО. Из обращения правозащитников к торага Жогорку Кенеша

Правозащитники просят депутатов не торопиться с вынесением спущенного конституционным совещанием проекта и провести всестороннее обсуждение.

Ранее, напомним, юристы правовой клиники «Адилет» также обратились к нардепам, указав на то, что документ нуждается в серьезной доработке.