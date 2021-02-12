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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Юристы «Адилета» изучили проект новой Конституции: документ требует доработки

Юристы правовой клиники «Адилет» провели анализ проекта новой редакции Конституции, опубликованного на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.

Эксперты отметили, что документ был существенно доработан конституционным совещанием с учетом комментариев специалистов клиники, озвученных ранее. Теперь содержание многих статей изложено в соответствии с международными стандартами прав человека. Отдельные статьи проекта Конституции необходимо привести в соответствие с требованиями международно-правовых документов, подписанных Кыргызской Республикой.

Анализ проекта Конституции показывает, что документ по-прежнему требует качественной доработки и не готов для внесения в Жогорку Кенеш.

 

«Многие положения законопроекта нарушают принципы верховенства права и правовой определенности, имеют место внутренние противоречия принципиального характера, а также некорректные формулировки норм права. Учитывая, что, согласно законодательству, при обсуждении подобного проекта закона не допускается изменение текста, исследуемый проект Конституции не может быть внесен в Жогорку Кенеш в таком виде», — отметили в «Адилете».

Эксперты подчеркнули: проект новой Конституции предусматривает кардинальное перераспределение полномочий государственных институтов в сторону значительного усиления единоличной власти президента.

Нивелируется система сдержек и противовесов, являющаяся центральным звеном принципа разделения государственной власти.

В то же время юристы отмечают, что исполнительная власть, возглавляемая президентом, фактически занимает главенствующее положение и обладает обширными возможностями влияния на деятельность всех государственных структур, включая судебную систему. При этом минимальное количество формальных механизмов контроля за деятельностью президента и кабинета министров едва ли позволит применять их на практике.

Резко снижаются возможности обеспечения независимости и самостоятельности судебной ветви власти, что будет неизбежно отражаться на беспристрастности правосудия.

Из заключения экспертов правовой клиники «Адилет»

Юристы указывают, что изменение порядка формирования и организации деятельности судебной системы, а также пересмотр статуса и функций органов прокуратуры в значительной мере подрывают достижения проводимой в стране судебно-правовой реформы.

«В этой связи важно учесть, что именно справедливое правосудие является обязательным и необходимым условием для защиты прав и свобод человека, а также формирования благоприятного инвестиционного климата, поддержки предпринимателей и бизнеса. Промышленность, малый и средний бизнес, деятельность хозяйствующих субъектов в целом являются одними из основных источников пополнения государственного бюджета. Следовательно, чем сложнее положение дел в коммерческой среде, тем меньше доходов будет поступать в государственный бюджет. Таким образом, уровень независимости судебной системы напрямую отражается на государственной казне», — говорится в заключении.

Аналитики рекомендуют пересмотреть вопрос распределения полномочий между законодательной, исполнительной и судебной ветвями государственной власти и установить эффективную систему сдержек и противовесов, которая будет обеспечивать баланс сил между высшими органами.

«В противном случае доминирующее положение президента будет нести в себе высокие риски установления авторитарного правления, о чем также отмечали эксперты Венецианской комиссии. Высокопоставленные должностные лица обязаны помнить, что неудержимые стремления властей установить контроль абсолютно за всеми государственными институтами привели к событиям 24 марта 2005 года, 7 апреля 2010 года и 5 октября 2020 года. Необходимо понимать, что любое право неразрывно связано с определенными обязанностями. Таким же образом власть всегда сопровождается ответственностью, и чем больше власти сосредоточено в одних руках, тем больше ответственности это влечет. Учитывая особенности общественно-политического устройства Кыргызстана, попытки установления авторитарного режима будут неизбежно приводить к хронической нестабильности и смене власти неправовыми способами», — отметили юристы.

Представители «Адилета» отправили подготовленный ими анализ проекта Конституции для рассмотрения и учета изложенных в нем замечаний главе профильного комитета Канату Керезбекову.

Ознакомиться с исследованием можно здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183269/
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