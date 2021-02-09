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Власть

Садыр Жапаров не собирается судиться с Factcheck.kg и ее редактором

Президент Садыр Жапаров не собирается судиться с редакцией Factcheck.kg и ее главным редактором Болотом Темировым. Об этом 24.kg сообщила его пресс-секретарь Галина Байтерек.

По ее словам, расследование издания Factcheck, в котором говорится, что глава государства якобы замешан в мошенничестве на сумму $800 тысяч, недостоверно. «У нас есть все документы, подтверждающие, что никаких незаконных действий не было. Я хочу связаться с Болотом и переговорить с ним. Скорее всего, попросим дать опровержение, предоставив все необходимые бумаги, доказывающие нашу правоту. Но никаких исков не будет», — заверила Галина Байтерек.

Она добавила, что не стоит пытаться «искать черную кошку в темной комнате, тем более когда ее там нет».

Напомним, журналисты Factcheck.kg опубликовали расследование, где указали, что иранские инвесторы вложили в строительство здания в Бишкеке $800 тысяч. Объект, как утверждает издание, принадлежит Садыру Жапарову и его другу депутату парламента Адылу Жунус уулу.

Сообщается, что сделка состоялась 12 лет назад. «На сайте судебных актов журналисты обнаружили дело 2008 года в бытность президентом Курманбека Бакиева. Садыр Жапаров на тот момент занимал должность комиссара Агентства по предупреждению коррупции», — говорится в статье.

Иранский инвестор в лице АО банк «Эктесад Новин» обратился в суд с иском о взыскании $800 тысяч. Ответчиком выступал Адыл Жунус уулу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182790/
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