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Власть

Три месяца впустую. Депутат БГК недоволен кадровой чехардой Балбака Тулобаева

Нужны ли были все кадровые изменения, — поинтересовался у и. о. мэра Бишкека Балбака Тулобаева на очередной сессии БГК депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, заметен сбой, застой в работе муниципалитета. «Сменилось 60-70 процентов кадров. В итоге не выполнялись протокольные поручения. Пока новый начальник адаптируется, идет застой. Три месяца впустую прошли. Скоро выборы, новый мэр будет опять проводить кадровые перестановки, опять будет сбой, период застоя», — сказал он.

Балбак Тулобаев ответил, что после его прихода некоторые сотрудники сами ушли, некоторые начали саботировать, кто-то не хотел работать.

В то же время депутат назвал похвальным, что Балбак Тулобаев сам попросил отчитаться о проделанной работе за 100 дней. «Многие мэры избегали отчетов, а вы сами изъявили желание», — добавил Казыбек Эргешов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182654/
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