Общество

Здание музея Алыкула Осмонова мэрия Бишкека передаст в госсобственность

Бишкекский городской кенеш согласился на безвозмездное отчуждение в государственную собственность нежилого помещения — музея с земельным участком, расположенного по адресу: переулок Сокулукский, 10. Решение принято сегодня на очередной сессии.

Согласно справке-обоснованию, помещение рекомендуется передать в госсобственность на основании письменных обращений столичного управления культуры и Минкультуры с целью создания единой системы управления всеми музейными объектами, связанными с жизнью и творчеством Алыкула Осмонова, популяризации национального культурного наследия и ознакомления молодого поколения с историческими ценностями.

Передача музея в госсобственность позволит обеспечивать экономию средств местного бюджета в размере 1 миллиона 52,1 тысячи сомов.

Кроме того, БГК дал согласие на безвозмездное отчуждение в госсобственность нежилого помещения с земельным участком площадью 0,1154 гектара, расположенного по адресу: город Бишкек, проспект Манаса, 28.

Ранее на профильной комиссии сообщалось, что в здании работают «единое окно» и зал заседаний Министерства строительства. Арендную плату за помещения госорганы не вносят.
