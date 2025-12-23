12:27
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Власть

Участок в южной части Бишкека передадут в госсобственность для Погранслужбы

Бишкекский городской кенеш дал согласие на безвозмездное отчуждение в государственную собственность земельного участка, расположенного по адресу: улица Токомбаева, № 37/2, 37/6, 37/7. Решение принято сегодня на очередной сессии БГК.

Согласно справке-обоснованию, земельный участок передают на основании письма Госагентства по управлению государственным имуществом от 17 октября 2025 года с целью стимулирования инвестиционной активности, поддержки и развития приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

Как уточняется, ранее заключено инвестиционное соглашение между кабинетом министров КР и ОсОО «Ригель» о реализации инвестиционного проекта по строительству объекта служебно-административного назначения для нужд Государственной пограничной службы при Госкомитете национальной безопасности КР.

Ранее сообщалось, что общая площадь участка составляет 72 сотки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355631/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ вернул государству участок и имущественный комплекс в Балыкчи
В госсобственность вернули участок с железнодорожными путями
Кабмин ликвидирует государственное предприятие «Кыргызское взморье»
Болот Ибрагимов прокомментировал свою отставку с поста вице-спикера БГК
Болот Ибрагимов больше не является вице-спикером БГК
В БГК подняли вопрос о смене вице-спикера Болота Ибрагимова
В БГК рассказали, кто живет в служебных квартирах горкенеша
В 2024 году в КР в госсобственность вернули объекты на более 15 миллиардов сомов
Житель Джети-Огуза добровольно вернул государству 14 гектаров земли
Государству добровольно вернули здание — памятник истории и культуры КР
Популярные новости
ГКНБ предупредил о&nbsp;недопустимости искусственного повышения цен на&nbsp;уголь ГКНБ предупредил о недопустимости искусственного повышения цен на уголь
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по&nbsp;росту ВВП Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по росту ВВП
Бизнес
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
23 декабря, вторник
12:23
Консолидированный бюджет КР на 2026 год планируется свыше 843 миллиардов сомов Консолидированный бюджет КР на 2026 год планируется свы...
12:22
Депутат предлагает увеличить размер пособий для матерей-героинь
12:18
Минтруда: Частные агентства трудоустроили более 17 тысяч граждан за рубежом
12:17
Участок в южной части Бишкека передадут в госсобственность для Погранслужбы
12:01
Для горожан ограничили въезд на территорию мэрии Бишкека