Участок в южной части Бишкека передадут в госсобственность для Погранслужбы

Бишкекский городской кенеш дал согласие на безвозмездное отчуждение в государственную собственность земельного участка, расположенного по адресу: улица Токомбаева, № 37/2, 37/6, 37/7. Решение принято сегодня на очередной сессии БГК.

Согласно справке-обоснованию, земельный участок передают на основании письма Госагентства по управлению государственным имуществом от 17 октября 2025 года с целью стимулирования инвестиционной активности, поддержки и развития приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

Как уточняется, ранее заключено инвестиционное соглашение между кабинетом министров КР и ОсОО «Ригель» о реализации инвестиционного проекта по строительству объекта служебно-административного назначения для нужд Государственной пограничной службы при Госкомитете национальной безопасности КР.

Ранее сообщалось, что общая площадь участка составляет 72 сотки.