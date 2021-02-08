Кыргызстан каждый год строит на границе 24 километра ограждений

Кыргызстан каждый год строит на границе ограждения длиной 24 километра. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил председатель ГПС Уларбек Шаршеев.

По его словам, работы ведутся в основном на кыргызско-узбекской границе.

«Нам в год на ограждение границы выделяется 18,5 миллиона сомов. На эти деньги мы можем построить его на 24 километрах», — сообщил он.

По данным правительства, 81 село и 9 участков, находящиеся в приграничной зоне, имеют особый статус. 76 процентов из них расположены в Баткенской области.

С 2012 года в рамках программы развития приграничных территорий из бюджета потрачено 1,6 миллиарда сомов.