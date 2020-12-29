Жертвами семейного насилия в 2020 году стали 49 кыргызстанцев

В 2020 году от семейного насилия пострадали 49 человек. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель министра социального развития и труда Улан Маматканов.

Среди жертв семейного насилия 11 несовершеннолетних.

«По данным Верховного суда, 71 подобное дело поступило в первую инстанцию, из которых 35 — рассмотрены, вынесены приговоры. Еще 15 дел приостановлены, а 21 — осталось без рассмотрения. Жертвами стали 49 человек, в том числе 11 несовершеннолетних», — сказал он.

В первой половине 2020 года в суды поступило 627 дел о проступках, из которых 120 — рассмотрены, 349 — прекращены, 8 — возвращены в прокуратуру, а 149 — в процессе.

Улан Маматканов отметил, что в стране действует 470 постоянных комитетов по предотвращению и защите от домашнего насилия.