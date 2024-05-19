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Алдиер-Тоо и вид на горы из самолета. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы побываем на маковом поле, заглянем на Иссык-Куль и полюбуемся горами на юге республики.

Сначала направимся в парк Дружбы Кыргызстана и Азербайджана, который находится в Бишкеке. Айлина Иманбекова побывала там в августе 2023 года и сделала фотографии фонтанов.

Сергей Терентьев сфотографировал цветущие маки. Обычно в мае многие горожане устремляются в окрестности столицы, чтобы полюбоваться маковыми полями.

В конце апреля в Чуйской области Регина Джорабаева добралась до башни Бураны. И при этом не забыла сделать фотографию, которой она поделилась с нами.

Регины Джорабаевой
Фото Регины Джорабаевой. Башня Бурана

Наши горы прекрасны, и любоваться ими можно бесконечно. Но не так часто с высоты полета самолета. Такое видео сняла одна из постоянных наших авторов Асель Алиева. Правда, горы с такой высоты еще более величественные?

Отправляемся на Иссык-Куль. В селе Бостери в начале мая сделал свои фотографии Сергей Ханов.

Надежда Коваленко сделала фотографии еще в одном иссык-кульском селе — Маяк.

Завершим наше путешествие на юге страны — в Узгенском районе. Наш постоянный автор Мамасалы Ташматов сделал фотографии Алдиер-Тоо.

Надеемся, что работы наших авторов вам понравились. Кстати, одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. Сделать это просто.

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Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/293807/
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