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Общество

Домашнее насилие. Пока не убьет, преступлением не признаем?

В Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия.

Это уже вторая попытка решить проблему, которая сейчас стоит особенно остро, — вся страна следит за громким процессом над бывшим министром экономики, обвиняемым в убийстве собственной жены. А пресса тем временем рассказывает о новых случаях истязаний женщин.

Власти РК утверждают, что всерьез пытаются решить проблему семейно-бытового насилия. Но в то же время правозащитники, помогающие жертвам, подвергаются давлению, а в некоторых случаях — даже уголовному преследованию.

В Кыргызстане аналогичная ситуация. Но, в отличие от соседнего государства, депутаты пока не решаются принять поправки в Уголовный кодекс, позволяющие привлекать домашних тиранов к ответственности. 24.kg разбирается почему.

Статистика vs предложения

Второй год подряд КР, согласно отчету WPS (Индекс мира и безопасности для женщин. — Прим. 24.kg), признается наиболее опасной страной в Центральной Азии. В соответствии с этим рейтингом 13 процентов кыргызстанок становятся жертвами домашнего террора.

МВД республики своей статистикой подтверждает эти данные.

За два месяца 2024-го зарегистрировано 2 тысячи 523 случая семейного насилия.

Органы внутренних дел выдали 2 тысячи 247 временных охранных ордеров.

По статье 70 (семейное насилие) Кодекса о правонарушениях составлено 764 протокола. 727 из них направлены в суд. К общественным работам привлечены 204 человека, на 15 суток арестованы 396.

МВД обещает запустить мобильное приложение KADES. Оно должно помочь женщинам, попавшим в беду. Правда, пока дальше заявлений дело не движется.

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К попытке решить проблему подключилось и Министерство юстиции.

В ведомстве считают — нужны электронные браслеты. Их будут использовать для того, чтобы отслеживать местоположение подозреваемых, их перемещение и действия.

«Технология может стать обязательным элементом контроля за гражданами, в отношении которых проводятся оперативно-следственные мероприятия», — заявляют чиновники.

Нардепы тоже не остаются в стороне. Динара Ашимова в соавторстве с коллегами инициировала поправки в Закон «Об охране и защите от семейного насилия».

Предлагается ввести норму, обязывающую насильника в сопровождении милиции покинуть жилище. На сегодня, как мы знаем, это негласное правило действует только для пострадавших.

Женщины бегут от домашних тиранов в кризисные центры.

Казалось бы, меры принимают, государство реагирует. Пытается, по крайней мере. Но тогда почему количество случаев избиений и эмоциональной травли женщин в семьях растет?

Бьет – значит сядет

Эксперты видят выход в неотвратимости наказания.

Преступник должен четко понимать: он сядет в тюрьму. Избежать срока не получится.

Ни одна страна в мире еще не смогла обеспечить на 100 процентов неотвратимость наказания. Но и даже с учетом этого наша система должна работать лучше. Наше общество должно выработать очень жесткие, четкие рамки отношения к семейному насилию. Такие выражения, как «бьет — значит любит», должны исчезнуть из общественного лексикона.

Полковник милиции в отставке Александр Зеличенко

Он отметил: любая форма насилия — это тяжкое преступление и бездействие милиции только поощряет преступника.

Так было в случае с похищением и убийством Айзады Канатбековой. Из-за попустительства правоохранителей девушка погибла.

Не приемлема и позиция некоторых депутатов, оправдывающих «кражу невесты». Это не древний, красивый обычай, а уголовно наказуемое деяние, которое должно быть приравнено к захвату и удержанию человека против его воли.

Тут следует напомнить, как парламентарий Мейкинбек Абдалиев встал на сторону преступников, потребовав от коллег не сравнивать похищение девушек с кражей скота.

Вы сказали про похищение девушек. Не обижайтесь, если вы знаете, это было традицией. Скот крадут, а женщину похищают, но не продают же. На ней же женятся.

Мейкинбек Абдалиев

Александр Зеличенко считает, что такие реплики с высоких трибун не звучали, если бы все общество определилось и жестко заявило: в отношении женщины недопустимо никакое насилие, ни малейшее.

Тогда велика вероятность того, что и политики, и правоохранители почувствовали бы свою ответственность.

Нужно действовать

Понятно, что семейное насилие следует ввести в разряд уголовно наказуемых деяний.

Опыт Казахстана может пригодиться.

Изменения, одобренные Сенатом РК, возвращают статьи о побоях и причинении легкого вреда здоровью в Уголовный кодекс.

Как пишет издание Zakon.kz, документ вводит уголовную ответственность за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

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Виды наказания остаются прежними — штраф и арест, лишь увеличиваются их размеры и сроки.

За нанесение побоев штраф теперь составит $650, а срок ареста — до 25 суток. До этого штраф составлял $80, а срок ареста — до 10 суток.

Зато, согласно поправкам, ужесточается ответственность за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью.

Закон исключает возможность примирения сторон в рамках дел, связанных с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних. В случаях повторного совершения действий, предусмотренных статьями о побоях и причинении легкого вреда здоровью, в течение года.

Документ также устанавливает наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних «путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных Уголовным кодексом». Кроме того, в УК КР появится новая статья о приставаниях сексуального характера к подросткам, не достигшим 16 лет.

Также закон предусматривает введение уголовной ответственности за доведение до самоубийства и склонение к самоубийству с наказанием в виде лишения свободы. За пропаганду самоубийства предусмотрены штрафы.

В Кыргызстане по Кодексу о правонарушениях семейное насилие карается общественными работами на 40 часов либо административным арестом от трех до семи суток.

Правозащитники требуют, чтобы само деяние перевели в разряд уголовных и ужесточили, повысив сумму штрафа и срок содержания под стражей.

Отдельно предлагается предусмотреть и ответственность милиции, судебных исполнителей и судов за бездействие, чтобы не повторялись трагедии Айзады и Бурулай.

А пока что общество выступает в роли пассивного наблюдателя, видя, как власти сами демонстрируют неуважение к женщинам и откровенно нарушают их права.

По словам экс-омбудсмена Атыр Абдрахматовой, необходимо сделать так, чтобы все случаи семейного насилия, преследования женщин, харассмента на работе придавались огласке и публичному порицанию. Но без поддержки властей этого не добиться.

Каждый должен понимать, что за любое нарушение прав женщины понесет соразмерное наказание. Каждая девочка, женщина должны чувствовать защиту со стороны государства и чиновников, а не наоборот.

Атыр Абдрахматова

Ее мнение разделяет и эксперт по гендерным вопросам Жанна Араева. Она полагает, что «в Кыргызстане девочки и женщины живут в среде системного насилия и домогательств».

А то, что никаких действенных мер не принимается, все только на уровне декларативных заявлений, подтверждает неутешительная статистика.

И пока в головах представителей социума — от министерского чиновника до сельского участкового — сидит это «сама виновата» или «не бьет, а воспитывает», семейное насилие не криминализируют. А значит, страшные цифры по жертвам домашней тирании будут только расти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291536/
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